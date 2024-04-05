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Posted 5 апреля, 06:21

Published 5 апреля, 06:21

Modified 5 апреля, 06:23

Updated 5 апреля, 06:23

Уроженец Тюменской области нелегально ввез в Россию 28 автомобилей

«Для личного пользования»: тюменец нелегально ввез в Россию 28 автомобилей

5 апреля 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney

Уроженец Тюменской области нелегально ввез в Россию 28 автомобилей

Мужчина указал в заявлении на уплату утилизационного сбора неверные данные. Почти все автомобили он успел продать.

С начала 2022 года по июль 2023 года уроженец Тюменской области ввез в Россию из Белоруссии 28 автомобилей BMW X7, Kia Rio и Volkswagen Tiguan. В заявлении на уплату утилизационного сбора он указал коэффициент, который применяется при ввозе физическим лицом для личных и семейных нужд.

В ходе проверки тюменские таможенники выяснили, что только две иномарки были поставлены на учет его супругой. Остальные 26 машин он продал, а на учет они были поставлены новыми владельцами.

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Тюменская таможня направила заявление суд. С должника взыскали утилизационный сбор и пени — почти семь миллионов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что предприниматель из Казахстана попал под суд из-за взятки. Он пытался подкупить тюменского таможенника, чтобы провезти 50 тонн орехов.

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