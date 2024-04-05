«Для личного пользования»: тюменец нелегально ввез в Россию 28 автомобилей

С начала 2022 года по июль 2023 года уроженец Тюменской области ввез в Россию из Белоруссии 28 автомобилей BMW X7, Kia Rio и Volkswagen Tiguan. В заявлении на уплату утилизационного сбора он указал коэффициент, который применяется при ввозе физическим лицом для личных и семейных нужд.