Пик паводка в Ишиме ожидается 22–23 апреля

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Пик паводка в Ишиме ожидается ориентировочно к 22–23 апреля. В городе продолжается активная подготовка к затоплению — заготавливаются мешки с песком, отсыпаются пониженные места и участки береговых линий, рассказал в своем Телеграм-канале глава Ишима Федор Шишкин.
В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка. По номерам 5-16-37 и 5-16-85 местные жители могут сообщить о людях, которым требуется эвакуация, о необходимости разместить животных в приюте и вывезти мебель из зоны подтопления.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Абатском районе под воду могут уйти 22 деревни. Глава района опубликовал список этих поселений и призвал их жителей готовиться к эвакуации.