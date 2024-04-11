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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Пик паводка в Ишиме прогнозируется 22–23 апреля

Пик паводка в Ишиме ожидается 22–23 апреля

11 апреля 2024, 06:22
Фото: 1MI

Пик паводка в Ишиме прогнозируется 22–23 апреля

В городе заготавливают мешки с песком и отсыпают береговые линии. Для местных жителей открыли телефон горячей линии по вопросам паводка.

Пик паводка в Ишиме ожидается ориентировочно к 22–23 апреля. В городе продолжается активная подготовка к затоплению — заготавливаются мешки с песком, отсыпаются пониженные места и участки береговых линий, рассказал в своем Телеграм-канале глава Ишима Федор Шишкин.

В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка. По номерам 5-16-37 и 5-16-85 местные жители могут сообщить о людях, которым требуется эвакуация, о необходимости разместить животных в приюте и вывезти мебель из зоны подтопления.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Абатском районе под воду могут уйти 22 деревни. Глава района опубликовал список этих поселений и призвал их жителей готовиться к эвакуации.

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