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Стало известно, какие деревни Тюменской области могут оказаться под водой

Власти опубликовали список тюменских деревень, которым грозит паводок

9 апреля 2024, 07:14
Фото: 1MI

Стало известно, какие деревни Тюменской области могут оказаться под водой

В Абатском районе под водой могут оказаться 22 деревни. Глава района призвал жителей этих поселений быть готовыми к эвакуации.

В Абатском районе 22 деревням и селам грозит затопление. Список населенных пунктов, находящихся в опасной зоне, опубликовал глава района Игорь Васильев в своем Телеграм-канале.

В список внесены деревни Земляная, Максимова, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Репьева, Логинова, Бокова, Чупина, Лихачева, Узлова, Татарская, Лапина, Тельцова, Кареглазова, Юрга, а также села Назарово, Ощепково, Абатское, Конево, Банниково и Водолазово.

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«Мы прошли испытание паводком 2017 года, после которого проделана большая работа на гидротехнических сооружениях. Однако, при критическом подъеме воды возможен перелив через дамбы. Жители всех населённых пунктов, подверженных подтоплению, должны быть готовы к эвакуации в пункты временного размещения или к родственникам, а также позаботиться о своём имуществе. В нашем районе будут развёрнуты 9 ПВР», — сообщил Васильев.

Ранее «Наш город» назвал зоны в Тюмени, которые находятся под угрозой затопления. В список внесены более 20 городских поселков и ряд социально значимых объектов.

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