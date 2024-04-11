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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку.

«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку

11 апреля 2024, 10:18
Фото: 1MI
Тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку.

Тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку

Тюменские мамочки продолжают штурмовать отделения по вопросам миграции. Не всем удается правильно оформить документы с первого раза и процесс затягивается на недели. Тюменка Анастасия Семенова рассказала, как сделать все быстро и без головной боли.
Сюжет
Дети

Главные критерии приема заявления

Анастасия сегодня забрала свидетельство о рождении ребенка со штампом о наличии гражданства Российской Федерации. В очереди она также объясняла тюменцам, прибывших в миграционное отделение, как оформить документы правильно с первого раза. Своим опытом она решила поделиться и с «Нашим городом».

«Я в первый раз тоже заполнила документы неправильно и пришлось все делать по новой. Там сейчас такие очереди, что не хочется в них стоить по несколько раз. А потому обратите внимание на то, что при указании сведений принимаются только полные формулировки. То есть нельзя писать Россия, везде должно быть Российская Федерация, важно указать, менялись или нет ФИО у ребенка, без этих сведений документ тоже не примут», — объясняет Семенова.

Если разбирать форму заявления с самого начала, то в графе «гражданство и место жительства заявителя» необходимо прописать без сокращений — Российская Федерация, Тюменская область и так далее. Никаких сокращений быть не должно, пусть и места в графе не так много.

В следующей строке «вид документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя, его серия, номер, кем и когда выдан», прописывать необходимо не только серию и номер документа, а указать, что это паспорт гражданки или гражданина Российской Федерации. Никаких сокращений и здесь не допускается.

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В «сведениях о ребенке» место его рождения тоже указывать нужно без сокращений, указывая не только субъект, но и область, при том полностью прописывается слово «город» и прочие.

Очень важно в пункте «вместе с заявлением предоставляю следующие документы» вновь прописать, что предоставляется копия паспорта гражданина Российской Федерации и указать в скобочках кем этот гражданин является ребенку.

«В общем, самое главное — это не использовать сокращения и указывать везде при упоминании паспорта, что он принадлежит гражданину Российской Федерации», — объясняет тюменка.

Девушка обращает внимание, что места для того, чтобы прописать все так, как этого требуют условия, мало, а потому писать нужно мелко, но разборчиво. В противном случае заявление могут снова направить переписывать заявление. Семенова говорит о том, что саму печать ставят достаточно быстро, больше всего времени занимает волокита с бумагами и нужными формулировками.

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Зачем нужна печать о гражданстве?

В ноябре 2023 года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России. Сейчас для того, чтобы подтвердить факт того, что ребенок является гражданином страны, нужно поставить «красную печать» для который и оформляется соответствующее заявление.

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что это требование в городе вызвало настоящий ажиотаж. Ежедневно в отделения по вопросам миграции с целью получения гражданства приходят до сотни человек. А потому стоит еще раз напомнить для чего необходимо оформление печати.

Штамп о наличии гражданства РФ в свидетельстве о рождении требуется:

  • несовершеннолетним детям, родившимся после 26 октября 2023 года (после вступления в силу Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»);
  • детям, получающим паспорт по достижении 14 лет, при отсутствии отметки о гражданстве;
  • детям, не имеющим заграничный паспорт, и планирующим выезд за пределы России в страны, где возможен въезд без оформления заграничного паспорта;
  • при регистрации/перерегистрации ребенка до 14 лет по месту жительства.

Поставить отметку в свидетельстве о рождении можно в отделении по вопросам миграции по месту прописки одного из родителей. Однако в документах необходимо будет указать данные и второго родителя, если он вписан в свидетельство о рождении ребенка.

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Какие документы необходимы для получения печати о гражданстве РФ

При обращении в миграционный отдел при себе необходимо иметь:

  • паспорта родителей,
  • свидетельство о рождении ребёнка и его нотариально заверенный перевод, если оригинал выдан на иностранном языке,
  • документ, подтверждающий права законного представителя ребёнка, — если заявление подаёт опекун, усыновитель или попечитель.

Соответствующее заявление вам выдадут на месте, главное — заполнить его правильно!

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