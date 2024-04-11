«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку

Девушка обращает внимание, что места для того, чтобы прописать все так, как этого требуют условия, мало, а потому писать нужно мелко, но разборчиво. В противном случае заявление могут снова направить переписывать заявление. Семенова говорит о том, что саму печать ставят достаточно быстро, больше всего времени занимает волокита с бумагами и нужными формулировками.