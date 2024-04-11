«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Анастасия сегодня забрала свидетельство о рождении ребенка со штампом о наличии гражданства Российской Федерации. В очереди она также объясняла тюменцам, прибывших в миграционное отделение, как оформить документы правильно с первого раза. Своим опытом она решила поделиться и с «Нашим городом».
«Я в первый раз тоже заполнила документы неправильно и пришлось все делать по новой. Там сейчас такие очереди, что не хочется в них стоить по несколько раз. А потому обратите внимание на то, что при указании сведений принимаются только полные формулировки. То есть нельзя писать Россия, везде должно быть Российская Федерация, важно указать, менялись или нет ФИО у ребенка, без этих сведений документ тоже не примут», — объясняет Семенова.
Если разбирать форму заявления с самого начала, то в графе «гражданство и место жительства заявителя» необходимо прописать без сокращений — Российская Федерация, Тюменская область и так далее. Никаких сокращений быть не должно, пусть и места в графе не так много.
В следующей строке «вид документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя, его серия, номер, кем и когда выдан», прописывать необходимо не только серию и номер документа, а указать, что это паспорт гражданки или гражданина Российской Федерации. Никаких сокращений и здесь не допускается.
В «сведениях о ребенке» место его рождения тоже указывать нужно без сокращений, указывая не только субъект, но и область, при том полностью прописывается слово «город» и прочие.
Очень важно в пункте «вместе с заявлением предоставляю следующие документы» вновь прописать, что предоставляется копия паспорта гражданина Российской Федерации и указать в скобочках кем этот гражданин является ребенку.
«В общем, самое главное — это не использовать сокращения и указывать везде при упоминании паспорта, что он принадлежит гражданину Российской Федерации», — объясняет тюменка.
Девушка обращает внимание, что места для того, чтобы прописать все так, как этого требуют условия, мало, а потому писать нужно мелко, но разборчиво. В противном случае заявление могут снова направить переписывать заявление. Семенова говорит о том, что саму печать ставят достаточно быстро, больше всего времени занимает волокита с бумагами и нужными формулировками.
В ноябре 2023 года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России. Сейчас для того, чтобы подтвердить факт того, что ребенок является гражданином страны, нужно поставить «красную печать» для который и оформляется соответствующее заявление.
В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что это требование в городе вызвало настоящий ажиотаж. Ежедневно в отделения по вопросам миграции с целью получения гражданства приходят до сотни человек. А потому стоит еще раз напомнить для чего необходимо оформление печати.
Штамп о наличии гражданства РФ в свидетельстве о рождении требуется:
Поставить отметку в свидетельстве о рождении можно в отделении по вопросам миграции по месту прописки одного из родителей. Однако в документах необходимо будет указать данные и второго родителя, если он вписан в свидетельство о рождении ребенка.
При обращении в миграционный отдел при себе необходимо иметь:
Соответствующее заявление вам выдадут на месте, главное — заполнить его правильно!