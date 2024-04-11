«Машина захотела попить водички»: тюменцы топят транспорт в погоне за карасями. ВИДЕО

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Один из рыбаков попрощался со своей «Нивой» после рыбалки на озере Большое Соловое в Армизонском районе. Как это произошло — рассказал Владимир Квартыч в группе «Рыбалка в Тюменской области».
«„Нива» хотела объехать текущий с поля к озеру ручей с талой водой, но нырнула в яму с водой, залив и моторный отсек (капот был под водой), и часть салона. В итоге, после вызволения машины трактором «Беларусь», «Нива» у хозяина встала с неработающим двигателем, потащили ее этим же трактором на галстуке в село», — поделился рыбак.
По его словам, при потеплении берег раскисает, а ситуацию усугубляют ямы — они заполнены водой, поэтому оценить глубину невозможно. Самостоятельно рыбаки на легковых автомобилях выехать с берега не могут, поэтому их вызволяют на тросе более габаритные машины.
В комментариях рыбаки спорят, стоит ли килограмм карася затопленной машины.
«Переживаю за уже убитую машину. Поимка рыбы не стоит потери автомобиля. Можно было припарковать где-нибудь дальше», — высказалась Мария Морозова.
«Отчасти соглашусь. Машину, конечно, жалко, можно было избежать ситуации, но что-то мне подсказывает, что конкретно эта машина бралась из расчёта, что с ней может произойти нечто подобное», — отвечает ей Евгений Буряк.
Его позицию разделил и Владимир Волченко.
«Эмоций не на один год! Жизнь слишком коротка, чтобы сидеть дома с чистой „Нивой“. Тем более, последний лёд только раз в году», — поделился своим мнением Владимир.
Рыбак Евгений Асанов также подтвердил, что люди едут на рыбалку не столько за рыбой, сколько за эмоциями и разговорами у костра. Поэтому, утопленная «Нива» — еще одна тема для разговора.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной улице. Молодой человек заявил, что хотел сделать эффектные фотографии и не считает себя виноватым.