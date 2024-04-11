nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Тюменцы топят свои машины, пытаясь поймать карасей

«Машина захотела попить водички»: тюменцы топят транспорт в погоне за карасями. ВИДЕО

11 апреля 2024, 07:33
Фото: 1MI

Тюменцы топят свои машины, пытаясь поймать карасей

Первой в сезоне «утопленницей» стала «Нива». Тюменцы спорят, стоит ли пойманный карасик целого автомобиля.
Сюжет
Рыбалка

Один из рыбаков попрощался со своей «Нивой» после рыбалки на озере Большое Соловое в Армизонском районе. Как это произошло — рассказал Владимир Квартыч в группе «Рыбалка в Тюменской области».

«„Нива» хотела объехать текущий с поля к озеру ручей с талой водой, но нырнула в яму с водой, залив и моторный отсек (капот был под водой), и часть салона. В итоге, после вызволения машины трактором «Беларусь», «Нива» у хозяина встала с неработающим двигателем, потащили ее этим же трактором на галстуке в село», — поделился рыбак.

По его словам, при потеплении берег раскисает, а ситуацию усугубляют ямы — они заполнены водой, поэтому оценить глубину невозможно. Самостоятельно рыбаки на легковых автомобилях выехать с берега не могут, поэтому их вызволяют на тросе более габаритные машины.

Видео: Рыбалка в Тюменской области (Владимир Квартыч) / ВКонтакте

В комментариях рыбаки спорят, стоит ли килограмм карася затопленной машины.

«Переживаю за уже убитую машину. Поимка рыбы не стоит потери автомобиля. Можно было припарковать где-нибудь дальше», — высказалась Мария Морозова.
«Отчасти соглашусь. Машину, конечно, жалко, можно было избежать ситуации, но что-то мне подсказывает, что конкретно эта машина бралась из расчёта, что с ней может произойти нечто подобное», — отвечает ей Евгений Буряк.

Его позицию разделил и Владимир Волченко.

«Эмоций не на один год! Жизнь слишком коротка, чтобы сидеть дома с чистой „Нивой“. Тем более, последний лёд только раз в году», — поделился своим мнением Владимир.

Рыбак Евгений Асанов также подтвердил, что люди едут на рыбалку не столько за рыбой, сколько за эмоциями и разговорами у костра. Поэтому, утопленная «Нива» — еще одна тема для разговора.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной улице. Молодой человек заявил, что хотел сделать эффектные фотографии и не считает себя виноватым.

Читайте также:
В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводкаКилограммы опасного мяса из Казахстана пытались ввезти в Тюменскую областьПик паводка в Ишиме ожидается 22–23 апреля
#Общество#Видео#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Рыбаки#Видеоролик#Рыбалка#Лед#Спор#Авто#Любовь Селезнева
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Сегодня, 07:47
В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
Сегодня, 10:58
Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Сегодня, 02:59
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
Сегодня, 09:39
«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку
Сегодня, 10:18
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Сегодня, 10:37
"