«Машина захотела попить водички»: тюменцы топят транспорт в погоне за карасями. ВИДЕО

По его словам, при потеплении берег раскисает, а ситуацию усугубляют ямы — они заполнены водой, поэтому оценить глубину невозможно. Самостоятельно рыбаки на легковых автомобилях выехать с берега не могут, поэтому их вызволяют на тросе более габаритные машины.