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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Прокатившегося ради видео по пешеходной зоне тюменского лихача задержали

Катавшегося по пешеходной зоне тюменского лихача задержали

3 апреля 2024, 09:05
Фото: 1MI

Прокатившегося ради видео по пешеходной зоне тюменского лихача задержали

Прокатиться на своей машине молодой автолюбитель решил ради эффектного видео для социальных сетей. Прав на момент грубого нарушения тоже не имел.
Сюжет
ДТП

Тюменские госавтоинспекторы задержали молодого водителя за проезд по пешеходной зоне. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как оказалось, молодой человек, находясь за рулем машины, решил выехать на пешеходную зону в районе тюменского арбата, снять эффектное видео и выложить в социальные сети. На такое грубое нарушение правил дорожного движения сразу отреагировали жители города.

Нашли нарушителя сотрудники при помощи городских камер наблюдения. Как оказалось, это уже не первая подобная выходка лихача — до этого за грубые нарушения ПДД он привлекался 17 раз, чаще всего — за вождение без прав.

На лихача составили три административных протокола — теперь он должен заплатить штрафы на сумму в 17 тыс. руб.

#Общество#Происшествия#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Александр Смирнов
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