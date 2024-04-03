Катавшегося по пешеходной зоне тюменского лихача задержали

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Тюменские госавтоинспекторы задержали молодого водителя за проезд по пешеходной зоне. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Как оказалось, молодой человек, находясь за рулем машины, решил выехать на пешеходную зону в районе тюменского арбата, снять эффектное видео и выложить в социальные сети. На такое грубое нарушение правил дорожного движения сразу отреагировали жители города.
Нашли нарушителя сотрудники при помощи городских камер наблюдения. Как оказалось, это уже не первая подобная выходка лихача — до этого за грубые нарушения ПДД он привлекался 17 раз, чаще всего — за вождение без прав.
На лихача составили три административных протокола — теперь он должен заплатить штрафы на сумму в 17 тыс. руб.