Жители российских регионов раскупают квартиры в тюменских новостройках

Стоимость «квадрата» первичного жилья в Тюмени за март выросла на 1,5% и почти достигла 133 тысяч рублей. Всего 7,5% интересующихся тюменскими новостройками готовы взять квартиру дороже 160 тысяч за квадратный метр, а квартиры дороже 190 тысяч за «квадрат» рассматривают всего 2,3%.