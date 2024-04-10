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Жители регионов России раскупают квартиры в тюменских новостройках

Жители российских регионов раскупают квартиры в тюменских новостройках

10 апреля 2024, 05:18
Фото: 1MI

Жители регионов России раскупают квартиры в тюменских новостройках

Огромный интерес новостройки в Тюмени вызвали у свердловчан, челябинцев и москвичей. Особой популярностью пользуются квартиры в Калининском округе.

Около половины квартир в новостройках Тюмени скупаются жителями других регионов. По данным «Яндекс Недвижимости», на самих тюменцев приходится 55% спроса, 45% — на жителей Свердловской области, 17% — Челябинской области, по 7% — Москвы, Подмосковья и Пермского края, 4% — Новосибирской области.

Самым популярным округом Тюмени является Калининский, на него приходится 48,8% в общей доле просмотров. Второе и третье места заняли Ленинский и Центральный округа — по 30,3% и 16,9% соответственно.

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Стоимость «квадрата» первичного жилья в Тюмени за март выросла на 1,5% и почти достигла 133 тысяч рублей. Всего 7,5% интересующихся тюменскими новостройками готовы взять квартиру дороже 160 тысяч за квадратный метр, а квартиры дороже 190 тысяч за «квадрат» рассматривают всего 2,3%.

«Примечательно, что в марте тюменские новостройки, уже введенные в эксплуатацию, но все еще продающиеся девелоперами, стоили дешевле строящихся в среднем на 11 500 рублей за квадратный метр, а цена переуступки от физлица не отличалась от стоимости квадрата в строящемся доме», — отметили эксперты.
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Самые дорогие новостройки продаются в Сочи — медианная стоимость квадратного метра превысила 426 тысяч рублей, в Москве — почти 333 тысячи и Санкт-Петербурге — 240 тысяч. Замкнули мартовскую пятерку лидеров Казань — 203 тысячи рублей за «квадрат» и Нижний Новгород — 175 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени дачные участки подорожали на 21,5% за год. В среднем они продаются за 442.2 тысячи рублей за сотку.

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