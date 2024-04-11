В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По данным тюменской ФНС, в области четыре человека указали доход более 500 миллионов рублей, у 19 человек доходы превысили 100 миллионов. Доходы они получили от продажи имущества и операций с ценными бумагами.
Отметим, что в 2022 году в регионе было зарегистрировано три миллиардера, а в 2021 году их было четыре. До завершения срока подачи деклараций осталось еще две недели — это нужно сделать до 2 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка в Тюмени могут вырасти цены на продукты. По словам экономиста, это связано с логистикой.