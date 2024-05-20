В районе КПД в Тюмени снесут сотни гаражей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Речь идет о районе КПД. Комплексное развитие территории пройдет в границах улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Работы планируют проводить в течении десяти лет.
Отмечается, что общая площадь участка составляет более пяти гектаров. Согласно данным из открытых источников, на территории разрешено возведение многоэтажных домов и социально-значимых объектов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома.