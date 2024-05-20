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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Тюмени снесут сотни гаражей

В районе КПД в Тюмени снесут сотни гаражей

20 мая 2024, 10:35
Фото: 1MI

В Тюмени снесут сотни гаражей

Более двухсот гаражей в Тюмени пойдут под снос в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщает департамент имущественных отношений области.

Речь идет о районе КПД. Комплексное развитие территории пройдет в границах улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Работы планируют проводить в течении десяти лет.

Отмечается, что общая площадь участка составляет более пяти гектаров. Согласно данным из открытых источников, на территории разрешено возведение многоэтажных домов и социально-значимых объектов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома.

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