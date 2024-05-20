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Тюменские власти продали разобранный особняк за 17 млн рублей

Разрушенный особняк в центре Тюмени купили за 17 млн рублей

20 мая 2024, 15:00
Фото: 1MI

Тюменские власти продали разобранный особняк за 17 млн рублей

Исторический жилой дом на Челюскинцев, 47 в Тюмени, который фактически разобран на строительные материалы, удалось продать за 17 миллионов рублей. Об том сообщает департамент имущественных отношений региона.

Объект выкупила компания «Наследие». Торги начинались с символической стоимости в один рубль. Отмечается, что годом ранее здание оценивали в 13 миллионов рублей.

Новому владельцу предстоит полностью отреставрировать объект, предварительно согласовав проектную документацию с властями. Позже, «Наследие» сможет приобрести и земельный участок. Вблизи него располагается филармония.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проверит монастырь, в котором, якобы, избивают детей.

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