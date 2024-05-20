Разрушенный особняк в центре Тюмени купили за 17 млн рублей

Тюменские власти продали разобранный особняк за 17 млн рублей

Исторический жилой дом на Челюскинцев, 47 в Тюмени, который фактически разобран на строительные материалы, удалось продать за 17 миллионов рублей. Об том сообщает департамент имущественных отношений региона.