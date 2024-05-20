Разрушенный особняк в центре Тюмени купили за 17 млн рублей

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Объект выкупила компания «Наследие». Торги начинались с символической стоимости в один рубль. Отмечается, что годом ранее здание оценивали в 13 миллионов рублей.
Новому владельцу предстоит полностью отреставрировать объект, предварительно согласовав проектную документацию с властями. Позже, «Наследие» сможет приобрести и земельный участок. Вблизи него располагается филармония.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проверит монастырь, в котором, якобы, избивают детей.