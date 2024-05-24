«Крытый лыжный тоннель и термы»: в Тюмени появится новый курорт

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В планах властей соединить на новой территории главные «магниты», которые притягивают в Тюменскую область — лыжи и термы. Так, под Тюменью может появиться крытый лыжный тоннель и новый горячий источник.
«Для гостей будут построены десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря кластеру появится три тысячи рабочих мест. Детали проекта сегодня обсудили с руководством корпорации „Туризм РФ“, — рассказал Моор.
Глава региона отметил, что концепция кластера уже готова. Сейчас власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания открывает новые рейсы из Тюмени в Минводы.