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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Власти реализуют в Тюмени федеральный туристический кластер

«Крытый лыжный тоннель и термы»: в Тюмени появится новый курорт

24 мая 2024, 15:17
Фото: 1MI

Власти реализуют в Тюмени федеральный туристический кластер

Недалеко от Тюмени, вблизи центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» появится новый туристический кластер. Об этом рассказал губернатор Александр Моор.

В планах властей соединить на новой территории главные «магниты», которые притягивают в Тюменскую область — лыжи и термы. Так, под Тюменью может появиться крытый лыжный тоннель и новый горячий источник.

«Для гостей будут построены десятки отелей на тысячу с лишним номеров. Благодаря кластеру появится три тысячи рабочих мест. Детали проекта сегодня обсудили с руководством корпорации „Туризм РФ“, — рассказал Моор.
Фото: Александр Моор

Глава региона отметил, что концепция кластера уже готова. Сейчас власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания открывает новые рейсы из Тюмени в Минводы.

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