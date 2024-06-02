Тюменскому отделению фонда «Защитники Отечества» исполнился 1 год

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Накануне в честь годовщины работы фонда в Тюмени и по всей России прошли торжественные мероприятия. Главная церемония празднования прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вместе с руководством Кузбасса, почетными гостями, социальными координаторами из разных регионов страны, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.
«Фонд „Защитники Отечества“ — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — отметила Анна Цивилева.
За год работы в фонд поступило более 1 миллиона запросов, из них более 950 тысяч были решены. В коллективе фонда работают 3,5 тысячи пошедших обучение социальных координаторов, в числе которых 300 ветеранов боевых действий и 100 членов семей погибших бойцов.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» был открыт по поручению президента России Владимира Путина. Основной его миссией является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей военных. В Тюменской области деятельность фонда курирует вице-губернатор региона Ольга Кузнечевских.