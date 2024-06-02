Тюменскому отделению фонда «Защитники Отечества» исполнился 1 год

За год работы в фонд поступило более 1 миллиона запросов, из них более 950 тысяч были решены. В коллективе фонда работают 3,5 тысячи пошедших обучение социальных координаторов, в числе которых 300 ветеранов боевых действий и 100 членов семей погибших бойцов.