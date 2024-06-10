Эти люди в зоне риска: у кого в Тюменской области чаще выявляют ВИЧ

В целом в Тюменской области число живущих ВИЧ-инфицированных на конец 2023 года без учета иногородних жителей составляет 17 тысяч 27 человек, показатель пораженности — 1059,2 на 100 тысяч населения (2022 год — 1070,5, 2021 год — 1041,3). За весь период наблюдения выявлено 607 случаев ВИЧ-инфекции среди доноров крови, случаев переливания инфицированной крови и ее компонентов по Тюменской области не зарегистрировано.