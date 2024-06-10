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В Тюменской области выявили более 1 тысячи новых случаев ВИЧ

Эти люди в зоне риска: у кого в Тюменской области чаще выявляют ВИЧ

10 июня 2024, 05:36
Фото: 1MI

В Тюменской области выявили более 1 тысячи новых случаев ВИЧ

Более 1 тысячи новых случаев ВИЧ выявили у жителей Тюменской области в 2023 году медики. По сравнению с 2022 годом показатель заболеваемости снизился на 0,5%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

При этом 56% заразившихся — представители сильного пола. Большая часть заболевших ВИЧ-инфекцией, 68,7%, жители региона в возрасте от 30 до 49 лет, 19% — тюменцы в возрасте старше 50 лет. Среди лиц от 18 до 29 лет число заразившихся составляет 11,6%.

В социально-профессиональной структуре ВИЧ-инфицированных лидирует группа неработающих или не указавших место работы лиц, старше 18 лет — 41,3%. На втором месте находятся лица, имеющие рабочие специальности — 37,5% (2022 год — 30,7%), далее служащие — 9% (2022 год — 3,5%), пенсионеры — 5,2% (2022 год — 4,8%).

Как и ранее, наиболее распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой путь — 87,6% случаев (2022 год — 84,6%). Доля «наркотического» пути передачи вируса в 2023 году составила 11,2% (2022 год — 13,7%).

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В целом в Тюменской области число живущих ВИЧ-инфицированных на конец 2023 года без учета иногородних жителей составляет 17 тысяч 27 человек, показатель пораженности — 1059,2 на 100 тысяч населения (2022 год — 1070,5, 2021 год — 1041,3). За весь период наблюдения выявлено 607 случаев ВИЧ-инфекции среди доноров крови, случаев переливания инфицированной крови и ее компонентов по Тюменской области не зарегистрировано.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заразившихся гонореей. В 2023 году было выявлено в 1,4 раза больше случаев, чем годом ранее.

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