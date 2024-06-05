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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

Школьники Тюмени установили новый рекорд на ЕГЭ

Отписали на все сто! Школьники Тюмени установили новый рекорд на ЕГЭ

5 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI

Школьники Тюмени установили новый рекорд на ЕГЭ

В Тюмени были опубликованы результаты ЕГЭ-2024. Пришли результаты по химии, литературе и географии, многие школьники отличились поразительными результатами.

О результатах экзаменов по этим предметам написал у себя в телеграм-канале губернатор области Александр Моор. За счет стараний учащихся в регионе теперь установлен новый исторический рекорд.

Первые оценки радуют — 23 выпускника получили 100 баллов. У нас в копилке 16 максимальных результатов по химии, 5 — по литературе и 2 — по географии», — написал Моор

Также губернатор отметил, что результаты стобалльников по химии обновили исторический рекорд для региона. До этого до ста баллов дотягивались лишь 12 выпускников. Отличились максимальными результатами ученики из Тюмени, Ишима, Сладковского и Тюменского районов. Им будет выплачено 100 тысяч рублей, как и всем другим стобалльникам.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#ЕГЭ
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