Отписали на все сто! Школьники Тюмени установили новый рекорд на ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
О результатах экзаменов по этим предметам написал у себя в телеграм-канале губернатор области Александр Моор. За счет стараний учащихся в регионе теперь установлен новый исторический рекорд.
Первые оценки радуют — 23 выпускника получили 100 баллов. У нас в копилке 16 максимальных результатов по химии, 5 — по литературе и 2 — по географии», — написал Моор
Также губернатор отметил, что результаты стобалльников по химии обновили исторический рекорд для региона. До этого до ста баллов дотягивались лишь 12 выпускников. Отличились максимальными результатами ученики из Тюмени, Ишима, Сладковского и Тюменского районов. Им будет выплачено 100 тысяч рублей, как и всем другим стобалльникам.