Отписали на все сто! Школьники Тюмени установили новый рекорд на ЕГЭ

Также губернатор отметил, что результаты стобалльников по химии обновили исторический рекорд для региона. До этого до ста баллов дотягивались лишь 12 выпускников. Отличились максимальными результатами ученики из Тюмени, Ишима, Сладковского и Тюменского районов. Им будет выплачено 100 тысяч рублей, как и всем другим стобалльникам.