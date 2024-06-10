На тюменском заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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По данным источника, погибший работал водителем вилочного погрузчика. 46-летнего мужчину придавило этим самым погрузчиком, пишет 72.RU.
В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято примут процессуальное решение.
Отметим, Винзилинский завод керамзитового гравия расположен в рабочем поселке Винзили, что находится в нескольких десятках километров от Тюмени. Предприятие специализируется на производстве керамзитового гравия, изделий из бетона, искусственного камня, цемента. По итогам 2023 выручка предприятия увеличилась на 23% — до 2,9 миллиардов рублей, чистая прибыль выросла на 38% — до 327,7 миллиона.
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 85 судебных дел с участием ООО «ВЗКГ», в 19 из них предприятие выступало в роли ответчика. Общая сумма исковых требований около 4,9 миллиона рублей, в том числе за 2023 год 752 тысячи рублей.
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 640 человек. Средняя заработная плата 58,7 тысячи рублей. Генеральным директором и учредителем завода является Риволь Саммасов.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого на Винзилинском заводе керамзитового гравия одного из рабочих предприятия затянуло под транспортерную ленту. Причиной несчастного случая нарушение правил безопасности.