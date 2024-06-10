На тюменском заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 85 судебных дел с участием ООО «ВЗКГ», в 19 из них предприятие выступало в роли ответчика. Общая сумма исковых требований около 4,9 миллиона рублей, в том числе за 2023 год 752 тысячи рублей.