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В Тюменской области на заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком

На тюменском заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком

10 июня 2024, 06:20
Фото: 1MI

В Тюменской области на заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком

Появились подробности гибели рабочего на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Трагедия произошла 1 июня 2024 года

По данным источника, погибший работал водителем вилочного погрузчика. 46-летнего мужчину придавило этим самым погрузчиком, пишет 72.RU.

В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято примут процессуальное решение.

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Отметим, Винзилинский завод керамзитового гравия расположен в рабочем поселке Винзили, что находится в нескольких десятках километров от Тюмени. Предприятие специализируется на производстве керамзитового гравия, изделий из бетона, искусственного камня, цемента. По итогам 2023 выручка предприятия увеличилась на 23% — до 2,9 миллиардов рублей, чистая прибыль выросла на 38% — до 327,7 миллиона.

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 85 судебных дел с участием ООО «ВЗКГ», в 19 из них предприятие выступало в роли ответчика. Общая сумма исковых требований около 4,9 миллиона рублей, в том числе за 2023 год 752 тысячи рублей.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 640 человек. Средняя заработная плата 58,7 тысячи рублей. Генеральным директором и учредителем завода является Риволь Саммасов.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого на Винзилинском заводе керамзитового гравия одного из рабочих предприятия затянуло под транспортерную ленту. Причиной несчастного случая нарушение правил безопасности.

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