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Тюменские нефтяники стали чаще брать кредиты

Тюменские нефтяники стали чаще брать кредиты

10 июня 2024, 09:15
Фото: 1MI
Предприятия «тюменской матрешки» стали чаще брать кредиты для развития и поддержки бизнеса. Наибольший объем заемных средств был предоставлен нефтяникам, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Так, бизнес инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия, отмечают эксперты. В I квартале 2024 года предприятия Тюменской области, Югры и Ямала взяли банковские кредиты на сумму 387 миллиаров рублей.

«Это на 45% больше, чем годом ранее. Более 40% общего объема кредитов было выдано предприятиям нефтегазового сектора, которые в том числе реализуют крупные инвестиционные проекты. Почти 77 млрд рублей получили предприятия малого и среднего бизнеса, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Спрос на кредиты поддержали госпрограммы льготного кредитования и региональные меры поддержки», — рассказали в ЦБ.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области отказываются брать ипотеку. Что будет с ценами на квартиры во второй половине 2024 года, читайте в нашем материале.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Банки#Деньги#Новости тюмени#Нефть
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