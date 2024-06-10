Тюменские нефтяники стали чаще брать кредиты

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Так, бизнес инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия, отмечают эксперты. В I квартале 2024 года предприятия Тюменской области, Югры и Ямала взяли банковские кредиты на сумму 387 миллиаров рублей.
«Это на 45% больше, чем годом ранее. Более 40% общего объема кредитов было выдано предприятиям нефтегазового сектора, которые в том числе реализуют крупные инвестиционные проекты. Почти 77 млрд рублей получили предприятия малого и среднего бизнеса, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Спрос на кредиты поддержали госпрограммы льготного кредитования и региональные меры поддержки», — рассказали в ЦБ.
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