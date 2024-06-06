В Тюмени выросла средняя цена новых автомобилей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По словам экспертов, в сегменте новинок ощутимее всего мае подорожал Changan CS 55 Plus стоимостью в 2,7 миллиона рублей, в сегменте авто с пробегом — Volkswagen Polo — до 858 тысяч рублей.
«В снижении стоимости лидером стал Lexus RX, подешевевший до 3 млн руб. (-7%). На 5% подешевели Chevrolet Niva (654 тыс. руб.) и Daewoo Matiz (252 тыс. рублей). Toyota RAV4 стала дешевле на 4,5%, средняя стоимость составила 2,7 млн руб», — пишет РБК Тюмень.
Эксперты отмечают, что автомобили дорожают, в том числе, по причине появления новых моделей на рынке. В апреле в Тюмени начались продажи премиального автомобиля из КНР стоимостью более 4 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти закупают пять китайских автомобилей за 14 миллионов рублей.