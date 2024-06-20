Тюмень — Москва — Тюмень. ТОП способов посетить столицу: от бюджетных до экзотических

Posted Сегодня, 01:00
Published Сегодня, 01:00
Modified Сегодня, 01:00
Updated Сегодня, 01:00
У Тюмени с Москвой имеются стабильные транспортные связи. К тому же, чтобы совершить поездку Москва Тюмень расстояние придется преодолеть не особо больше — всего 1711 километров по прямой. А потому местные используют разные способы для путешествий. Кому-то важно преодолеть расстояние Москва Тюмень дешево, а кто-то особенно ценит комфорт. Мы рассмотрим все доступные варианты, позволяющие добраться из Тюмени в Москву и обратно.
Добраться в столицу по воздуху — самый популярный способ. Билеты Тюмень — Москва в аэропорту Рощино пользуются стабильным спросом. Перевозки осуществляет целый ряд авиакомпаний. Самолет Тюмень — Москва летают стабильно — по несколько раз в день. Если говорить чуть точнее, то рейс Тюмень Москва обычно осуществляется около 10 раз в сутки.
Сейчас, по данным специалистов, средняя цена перелета из Тюмени в Москву, составляет около 7,2 тысячи рублей. Однако билеты на самолет Тюмень Москва можно купить и по более низкой стоимости, многое зависит от даты, авиакомпании и наличия багажа. Самые дешевые Тюмень — Москва авиабилеты стоят от 4 200 рублей. Авиабилеты Тюмень Москва прямой способ добраться до пункта назначения быстрее всего — в пути вам придется находиться около 3 часов. Питание при таком перелете не предусмотрено. Купить билет на самолет Тюмень Москва можно в кассе аэропорта или онлайн.
Рейсы Москва Тюмень цена которых выше, также производятся регулярно. В этом случае за билет придется отдать около 8-9 тысяч рублей в среднем. Однако также можно найти и более выгодные билеты за 4700 и выше. Здесь многое зависит от аэропорта Москвы из которого планируется вылет. Москва Тюмень расписание можно увидеть на табло аэропорта, в пути вы будут находиться около 2 часов 45 минут, если рейс прямой.
Доехать на поезде — тоже не самое экзотическое путешествие. И оно точно не дешевле авиаперелета. Но времени потребует больше, так что это вариант для тех, кто не торопится. Москва Тюмень поезд также осуществляет регулярные поездки. Купить билет Тюмень Москва можно, как в кассе на железнодорожном вокзале, так и онлайн. Билет стоит около 8 тысяч рублей для плацкарта. Место в купе, в среднем, стоит около 9-10 тысяч рублей.
За билет на поезд от Москвы заплатить придется уже около 9-10 тысяч за плацкарт и в районе 11 тысяч за купе. Этот маршрут можно преодолеть, в среднем, за 1 день и 9 часов.
Поехать в Москву на автобусе — решение весьма экстравагантное. Из Тюмени прямые автобусы в столицу не ездят, но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Всего с двумя пересадками все возможно!
Сначала можно доехать автобусом до Челябинска, это будет стоить около 1500 рублей. Потом вы покупаете билет до Уфы всего за 950 рублей. И финальный автобус везет вас в Москву за 2800 рублей. Так, за какие-то 5 250 можно устроить чуть ли не автобусный трип по городам России. Путешествие займет у вас примерно полтора дня, но только в случае, если вы не будете оставаться на ночлег.
Учитывая расстояние от Тюмени до Москвы, отправиться в путешествие можно и на машине. На это уйдет примерно полтора дня или 31 час непрерывной езды. Хотя некоторые сервисы указывают, что доехать можно и за 26 часов. Самый короткий маршрут пролегает через Екатеринбург, Пермь и Нижегородскую область.
При расходе топлива в 8 литров на 100 километров, вам понадобится 172 литров бензина. Если один литр стоит в районе 50 рублей, то в сумме поездка обойдется вам в 8 600 рублей. Однако в эту сумму не включено питание и ночлег. Хотя, если в автомобиле не один водитель, то можно обойтись без ночевок в гостиницах.
Можно, конечно, попытаться поехать на такси. Однако сервисы сразу указывают, что маршрут слишком длинный. А потому вы можете лишь попытаться договориться с таксистом о такой продолжительной поездке. Цены здесь уже будет зависеть от ваших переговорных навыков, однако даже день простоя на работе для таксиста стоит более 5 тысяч рублей, так что хорошо подумайте.
Также можно воспользоваться услугами частных водителей в различных сервисах, которые ищут попутчиков и с радостью подвезут вас до Москвы. Такая поездка обойдется, в среднем, в 5-6 тысяч рублей. Однако время поездки и наличие ночлега вам придется согласовывать с выбранным водителем.
Самый экстремальный вариант добраться до Москвы — это пойти пешком. Безусловно есть люди, путешествующие автостопом. Однако такой вариант нельзя назвать особенно безопасным, как и пешую прогулку до столицы. Однако все же интересно, сколько сил и времени на это потребуется.
Сервисы расчета пеших путешествий показывают, что на преодоление расстояния от Тюмени до Москвы у вас уйдет примерно 17 дней и 5 часов, если идти вы будете без перерывов. Также вам придется преодолеть на пути 12 лестниц.
Таким образом, быстрее всего добраться из Тюмени в Москву и наоборот можно на самолете, причем нельзя сказать, что этот метод чрезвычайно дорогой. В некоторых случаях полет выйдет дешевле поездки на поезде, которая займет аж полтора дня.
Дешевле поезда оказывается и автомобильное путешествие, однако степень комфорта здесь значительно снижена. Да и такой путь потребует серьезных усилий от водителя. Хотя можно воспользоваться сервисами поиска попутчиков и поездка может превратиться в приключение.
Особенно интересной может оказаться поездка на автобусе, но и она по цене не уступает самолету и поезду. Но зато обещает массу впечатлений.
А для экстремалов всегда есть бесплатная пешая прогулка и автостоп. Однако помните, что оба способы могут быть опасными.