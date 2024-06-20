Тюмень — Москва — Тюмень. ТОП способов посетить столицу: от бюджетных до экзотических

Сначала можно доехать автобусом до Челябинска, это будет стоить около 1500 рублей. Потом вы покупаете билет до Уфы всего за 950 рублей. И финальный автобус везет вас в Москву за 2800 рублей. Так, за какие-то 5 250 можно устроить чуть ли не автобусный трип по городам России. Путешествие займет у вас примерно полтора дня, но только в случае, если вы не будете оставаться на ночлег.