Полиция совместно с Росгвардией накрыли покерный клуб в Тюмени. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Владельцем и организатором азартных игр оказался ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.
«Злоумышленник целенаправленно арендовал помещение для реализации противоправных действий. Незаконная деятельность тщательно конспирировалась, к участию в азартных играх допускались только знакомые люди, либо лица, получившие их поручительство. На момент визита полицейских в доме находились 7 игроков и 1 работник заведения», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели в помещении обыск. Сейчас возбуждено уголовное дело. Организатору грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что правоохранители в Тюмени провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, в ходе которого выявили 15 нарушителей. По официальной информации всем задержанным грозит административный штраф. Девяти из них — выдворение за пределы России. Материалы дела направлены в суд.