Полиция совместно с Росгвардией накрыли покерный клуб в Тюмени. ВИДЕО

Ранее «Наш город» сообщал, что правоохранители в Тюмени провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, в ходе которого выявили 15 нарушителей. По официальной информации всем задержанным грозит административный штраф. Девяти из них — выдворение за пределы России. Материалы дела направлены в суд.