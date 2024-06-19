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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:33

Тюменские полицейские накрыли подпольное казино

Полиция совместно с Росгвардией накрыли покерный клуб в Тюмени. ВИДЕО

19 июня 2024, 12:30
Фото: 1MI

Тюменские полицейские накрыли подпольное казино

В Тюмени полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность подпольного покерного клуба. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сюжет
Полиция

Владельцем и организатором азартных игр оказался ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.

«Злоумышленник целенаправленно арендовал помещение для реализации противоправных действий. Незаконная деятельность тщательно конспирировалась, к участию в азартных играх допускались только знакомые люди, либо лица, получившие их поручительство. На момент визита полицейских в доме находились 7 игроков и 1 работник заведения», — говорится в сообщении.
Видео: УМВД по Тюменской области

Правоохранители провели в помещении обыск. Сейчас возбуждено уголовное дело. Организатору грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что правоохранители в Тюмени провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, в ходе которого выявили 15 нарушителей. По официальной информации всем задержанным грозит административный штраф. Девяти из них — выдворение за пределы России. Материалы дела направлены в суд.

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