Слишком много тратят? Тюменская деревня на неделю осталась без воды

Селяне в социальных сетях сообщали, что более 1 тысячи человек, именно столько человек поживает в Слобода-Бешкиль, ежегодно сталкиваются с данной проблемой летом — вода бывает лишь вечером и утром. Многочисленные обращения к властям результатов не дают.