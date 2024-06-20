Слишком много тратят? Тюменская деревня на неделю осталась без воды

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Селяне в социальных сетях сообщали, что более 1 тысячи человек, именно столько человек поживает в Слобода-Бешкиль, ежегодно сталкиваются с данной проблемой летом — вода бывает лишь вечером и утром. Многочисленные обращения к властям результатов не дают.
«А в жару полностью отсутствует водоснабжение. Нет даже питьевой воды, не говоря уже об иных бытовых нуждах. Администрация села данную проблему игнорирует и даже не торопится организовывать подвоз воды», — возмущаются селяне.
Селяне отмечают, что не имеют возможности ни умыться, ни полить огород, ни напоить скот. Для того, чтобы хоть как-то спасти ситуацию местным жителям приходится ездить в соседнее село Рассвет за водой.
Между тем, в администрации Исетского района в курсе данной проблемы. Как пояснил «Нашему Городу» заместитель главы по экономическим вопросам Кирилл Осокин, в настоящее время уже ведется работа в данном направлении.
«Сбой с водоснабжением в селе возник из-за большого расхода воды в жару. Надо понимать, что в этом году воды в скважинах мало, а аномальная жара и увеличение потребления воды усугубили проблему. Уже заказали дополнительное оборудование для насосной станции. Будет проведена перенастройка работы станции и увеличен суточный объем очистки», — сообщил Кирилл Осокин.
И добавил, что на данный момент проблем с водоснабжением в Слобода-Бешкиль нет. Жители водой обеспечены.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Абатского района из-за паводка остались без водоснабжения. Воду из реки Ишим, что текла из кранов местных жителей, признал непригодной. Пока неизвестно, когда из кранов местных жителей побежит вновь вода — в муниципалитете организован подвоз воды.