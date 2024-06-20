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Updated Сегодня, 08:58

В Тюмени резко вырастет плата за капремонт

Не поднимали 10 лет. В Тюмени вырастет плата за капремонт сразу на треть

20 июня 2024, 07:01
Фото: 1MI

В Тюмени резко вырастет плата за капремонт

Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет увеличен в регионе с 1 июля 2024 года. Теперь он составит 10 рублей за квадратный метр, ранее — 7 рублей 50 копеек. Подорожание составит 33 процента. Сумма будет индексироваться впоследствии ежегодно.

По словам замгубернатора региона Сергея Шустова, размер взносов на капремонт в Тюменской области не поднимался в течение десяти лет.

«Размер взноса за капитальный ремонт в регионе был установлен в 2014 году. С тех пор он составляет 7 рублей 50 копеек в месяц с „квадрата“. 10 лет эта сумма не менялась», — сообщил Шустов.

И добавил, что несмотря на повышение, плата за капремонт в Тюменской области останется самой низкой в Уральском федеральном округе. Для сравнения, В Свердловской области жители платят ежемесячно по 14,81 рубля за квадратный метр, в Челябинской области — 11,8 рубля, в Курганской области — 10,3 рубля, в Югре и на Ямале — от 11,1 до 18 рублей за «квадрат».

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские власти отмечают, что причинами увеличения платы за капремонт являются рост себестоимости работ из-за подорожания строительных и горюче-смазочных материалов, рост цен на энергоносители.

В планах властей провести в ближайшие годы капремонт более 2,5 тысячи многоквартирных домов. В настоящее время идут работы более чем в 250 домах.

За весь период реализации региональной программы капитального ремонта, 10 лет, отремонтировано почти 2 тысячи крыш, 1 тысяча фасадов, более 1 тысячи лифтов, 350 подвалов, 1200 внутридомовых инженерных систем водоснабжения и более тысячи систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения. В целом порядка 420 тысяч жителей области улучшили свои условия проживания.

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