Власти разрешили открыть винный бар в историческом доме Панкратьева

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Работы в особняке проведет редевелоперская компания «Колесник» до конца этого года. После ремонта там планируется открыть винный бар и ресторан. По предварительным данным, на реставрацию будет потрачено около 50 миллионов рублей.
По словам основателя редевелоперской компании Сергея Колесника, особняк сохранен в хорошем состоянии — необходимо лишь обновить фасад, отремонтировать крышу и привести в порядок двор.
Напомним, аукцион по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» состоялся в Тюмени в январе 2023 года. Здание за 33 миллиона рублей выкупил девелопер Сергей Колесник. Начальная цена лота составляла 22 миллиона рублей.