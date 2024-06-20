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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Тюменские власти разрешили открыть бар в доме Панкратьева

Власти разрешили открыть винный бар в историческом доме Панкратьева

20 июня 2024, 08:58
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Тюменские власти разрешили открыть бар в доме Панкратьева

Винный бар откроют в Тюмени в историческом особняке «Дом Н. Л. Панкратьева». Проект реставрации объекта культурного наследия утвердил региональный комитет по охране историко-культурного наследия.

Работы в особняке проведет редевелоперская компания «Колесник» до конца этого года. После ремонта там планируется открыть винный бар и ресторан. По предварительным данным, на реставрацию будет потрачено около 50 миллионов рублей.

так выглядел особняк в 1980-х годахтак выглядел особняк в 1980-х годах
так выглядел особняк в 1980-х годахтак выглядел особняк в 1980-х годах
так выглядел особняк в 1980-х годахтак выглядел особняк в 1980-х годах
так выглядел особняк в 1980-х годах
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

По словам основателя редевелоперской компании Сергея Колесника, особняк сохранен в хорошем состоянии — необходимо лишь обновить фасад, отремонтировать крышу и привести в порядок двор.

Напомним, аукцион по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» состоялся в Тюмени в январе 2023 года. Здание за 33 миллиона рублей выкупил девелопер Сергей Колесник. Начальная цена лота составляла 22 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Реставрация#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия
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