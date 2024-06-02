Наводчик штурмового отделения из Тюменской области погиб в зоне СВО

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Published Сегодня, 07:47
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Александр служил наводчиком штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. За мужество и отвагу боец был награжден посмертно Орденом Мужества.
Церемония прощания и похороны Александра Угланова состоялись 1 июня в Ишимской районе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Нижнетавдинского района Илья Михайлов погиб на СВО. Участие в спецоперации он принимал с февраля 2024 года.