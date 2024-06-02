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В Ишимском районе простились с наводчиком, погибшим на СВО

Наводчик штурмового отделения из Тюменской области погиб в зоне СВО

2 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Ишимском районе простились с наводчиком, погибшим на СВО

Житель Ишимского района Александр Угланов погиб в зоне специальной операции на Украине. Смертельное ранение военный получил в ходе выполнения боевого задания 21 марта 2024 года.
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Зона сво

Александр служил наводчиком штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. За мужество и отвагу боец был награжден посмертно Орденом Мужества.

Фото: Администрация Ишимского района

Церемония прощания и похороны Александра Угланова состоялись 1 июня в Ишимской районе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Нижнетавдинского района Илья Михайлов погиб на СВО. Участие в спецоперации он принимал с февраля 2024 года.

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