На Тюмень надвигается 29-градусная жара

На юге региона в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы, ветер с порывами до 17-20 м/с, +6…+11 ночью и до +22.+27 днем. Во вторник, 4 июня, местами пройдут дожди и грозы, температура воздуха составит +6…+11 в темное время суток и до +17…+22 в дневные часы. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.