На Тюмень надвигается 29-градусная жара

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Правда, надолго жаркая погода в городе не задержится — в четверг, 6 июня, в Тюмени резко похолодает и пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +14…+23. В пятницу столбики термометров опустятся до +11…+18, дожди продолжатся. В субботу и воскресенье существенно погода не изменится: дождь, +9….+19.
По данным Росгидромета, в целом в июня в Тюмени температура воздуха +17, в июле +19, в августе, по предварительным прогнозам, среднемесячная норма + 16 градусов.
На юге региона в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы, ветер с порывами до 17-20 м/с, +6…+11 ночью и до +22.+27 днем. Во вторник, 4 июня, местами пройдут дожди и грозы, температура воздуха составит +6…+11 в темное время суток и до +17…+22 в дневные часы. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.