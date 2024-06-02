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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Росгидромет: среднемесячная температура воздуха в июне составит +17

На Тюмень надвигается 29-градусная жара

2 июня 2024, 06:43
Фото: 1MI

Росгидромет: среднемесячная температура воздуха в июне составит +17

В Тюмени на следующей неделе ожидается жаркая погода. По прогнозам метеорологов Росгидромета, в понедельник, 3 июня, в областной столице воздух прогреется до +26. В среду и вовсе ожидается +28…+29.

Правда, надолго жаркая погода в городе не задержится — в четверг, 6 июня, в Тюмени резко похолодает и пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +14…+23. В пятницу столбики термометров опустятся до +11…+18, дожди продолжатся. В субботу и воскресенье существенно погода не изменится: дождь, +9….+19.

По данным Росгидромета, в целом в июня в Тюмени температура воздуха +17, в июле +19, в августе, по предварительным прогнозам, среднемесячная норма + 16 градусов.

На юге региона в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы, ветер с порывами до 17-20 м/с, +6…+11 ночью и до +22.+27 днем. Во вторник, 4 июня, местами пройдут дожди и грозы, температура воздуха составит +6…+11 в темное время суток и до +17…+22 в дневные часы. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

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