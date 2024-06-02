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Под Тюменью ликвидировали крупный ландшафтный пожар

Боролись с огнем более 12 часов: под Тюменью ликвидировали ландшафтный пожар

2 июня 2024, 05:56
Фото: 1MI

Под Тюменью ликвидировали крупный ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар площадью более 50 гектаров в районе тюменских садовых обществ «Факел» и «Подорожник» под Тюменью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области.

Борьба с огнем продолжалась более 12 часов. В тушении пожара были задействованы 16 пожарных и пять единиц техники.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, 2 июня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — II класс (низкая степень). 3 июня в Тюменской авиазоне прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Ишимской — III класс (средняя степень), в Тобольской и Уватской авиазонах — II класс (низкая степень).

Напомним, в регионе действует особый пожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь, заниматься сжиганием мусора и сухостоя. За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС#Ландшафтный пожар
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