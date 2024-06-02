Боролись с огнем более 12 часов: под Тюменью ликвидировали ландшафтный пожар

Под Тюменью ликвидировали крупный ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар площадью более 50 гектаров в районе тюменских садовых обществ «Факел» и «Подорожник» под Тюменью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области.