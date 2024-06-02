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В Тюмени построят четыре подземных перехода

Четыре подземных перехода построят в Тюмени. Два из них возведут до 2030 года

2 июня 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюмени построят четыре подземных перехода

Четыре подземных пешеходных перехода построят в Тюмени. Новые дорожные объекты появятся в районе улицы Мельникате, рядом в ТРЦ «Премьер» и в границе Осипенко — Челюскинцев — Первомайской.

По информации администрации Тюмени, по двух переходам уже заработана и одобрена государственной экспертизой документация. Оба перехода будут построены через улицу Мельникайте — в районе Котовского и Рижской. Протяженность каждого составит около 50 метров.

Информации о том, сколько денег будет потрачено на строительство данных объектов нет. Указано, что работы будут проведены до 2030 года.

Что касается пешеходных переходов в районе ТРЦ «Премьер» и в историческом центре города, то сроки начала строительных работ пока не обозначены, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Пермякова построят в этом дорожку для велосипедистов. Ее протяженность составит 2,5 километра. Из бюджета на обустройство велодорожки потратят 42 миллиона рублей.

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