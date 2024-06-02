Четыре подземных перехода построят в Тюмени. Два из них возведут до 2030 года

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По информации администрации Тюмени, по двух переходам уже заработана и одобрена государственной экспертизой документация. Оба перехода будут построены через улицу Мельникайте — в районе Котовского и Рижской. Протяженность каждого составит около 50 метров.
Информации о том, сколько денег будет потрачено на строительство данных объектов нет. Указано, что работы будут проведены до 2030 года.
Что касается пешеходных переходов в районе ТРЦ «Премьер» и в историческом центре города, то сроки начала строительных работ пока не обозначены, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Пермякова построят в этом дорожку для велосипедистов. Ее протяженность составит 2,5 километра. Из бюджета на обустройство велодорожки потратят 42 миллиона рублей.