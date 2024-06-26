Водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Сегодня утром на 176 километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием грузовика «Хендай». 51-летний водитель направлялся в Пышму и уснул за рулем, из-за чего машина вылелета с дороги.
Мужчина получил перелом голени, его доставили в Пышминскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля. Водитель, нарушивший ПДД, погиб.