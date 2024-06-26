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Published Сегодня, 07:42

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Водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель грузовика уснул за рулем и вылетел в кювет на трассе Екатеринбург — Тюмень

26 июня 2024, 07:42
Фото: ГИБДД Свердловской области
Авария произошла сегодня на 176 километре трассы. Водитель грузового автомобиля получил травмы.

Сегодня утром на 176 километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием грузовика «Хендай». 51-летний водитель направлялся в Пышму и уснул за рулем, из-за чего машина вылелета с дороги.

Мужчина получил перелом голени, его доставили в Пышминскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля. Водитель, нарушивший ПДД, погиб.

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