В аварии на тюменской «трассе смерти» погиб водитель легковушки

Предварительно установлено, что водитель «Деу» при повороте не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась в прямом направлении. В результате аварии 34-летний водитель «Деу» погиб, 36-летняя водитель «Тойоты» получила травму руки. Обстоятельства произошедшего выясняются.