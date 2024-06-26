В аварии на тюменской «трассе смерти» погиб водитель легковушки

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Смертельная авария произошла вчера на 317 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Там столкнулись «Деу Нексия» и «Тойота Камри».
Предварительно установлено, что водитель «Деу» при повороте не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась в прямом направлении. В результате аварии 34-летний водитель «Деу» погиб, 36-летняя водитель «Тойоты» получила травму руки. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что под Тобольском 16-летний водитель сбил 14-летнюю девочку. После этого он попытался скрыться с места ДТП.