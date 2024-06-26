nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек

В аварии на тюменской «трассе смерти» погиб водитель легковушки

26 июня 2024, 05:30
Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек

Мужчина не уступил дорогу другому автомобилю. Водитель второй машины отделалась травмой руки.

Смертельная авария произошла вчера на 317 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Там столкнулись «Деу Нексия» и «Тойота Камри».

Предварительно установлено, что водитель «Деу» при повороте не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась в прямом направлении. В результате аварии 34-летний водитель «Деу» погиб, 36-летняя водитель «Тойоты» получила травму руки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что под Тобольском 16-летний водитель сбил 14-летнюю девочку. После этого он попытался скрыться с места ДТП.

Читайте также:
«Звучит как прощание»: жителей Тобольска смутили посты в соцсетях главы городаМеньше метра: уровень воды в тюменской туре снизился на 13 сантиметровС пострадавшего от взрыва газа дома в Тобольске сняли режим ЧС
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Трасса#Погибшие#Аварии#Федеральная трасса
Подпишитесь
Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров
Сегодня, 06:43
Самая высокая предлагаемая зарплата в Тюмени достигла 186 тысяч рублей
Сегодня, 06:02
В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни
Сегодня, 06:46
Когда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денег
Сегодня, 07:53
Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт
Вчера, 08:10
«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
Вчера, 08:01