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39-летний мужчина с татуировкой пропал в Тюмени

39-летний мужчина с татуировкой пропал в Тюмени

26 июня 2024, 02:37
Фото: Изображение Midjourney
Местонахождение Ивана Мурычева неизвестно с 21 июня. Он может находиться в любом районе.

В Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Он не выходит на связь с родными с 21 июня.

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что его рост — 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие. Он был одет в бежевую рубашку, джинсовые джоггеры и белые кроссовки. На правом предплечье — татуировка в виде феникса.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Мужчина может находиться в любом районе. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-932-323-99-11 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области искали 50-летнего Александра Черемнова, пропавшего 22 июня. Волонтеры сообщили, что он найден живым.

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