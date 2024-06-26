39-летний мужчина с татуировкой пропал в Тюмени

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
В Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Он не выходит на связь с родными с 21 июня.
Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что его рост — 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие. Он был одет в бежевую рубашку, джинсовые джоггеры и белые кроссовки. На правом предплечье — татуировка в виде феникса.
Мужчина может находиться в любом районе. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-932-323-99-11 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области искали 50-летнего Александра Черемнова, пропавшего 22 июня. Волонтеры сообщили, что он найден живым.