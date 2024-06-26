39-летний мужчина с татуировкой пропал в Тюмени

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что его рост — 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие. Он был одет в бежевую рубашку, джинсовые джоггеры и белые кроссовки. На правом предплечье — татуировка в виде феникса.