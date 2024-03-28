«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец

По словам супруги тюменца, изначально она разместила пост о пропаже Михаила в TikTok, но позже его удалила. Также женщина направляла запросы в Минобороны и военкомат. Однако пришли ответы, что Михаил не значится ни в списках погибших, ни пропавших без вести. Семья тюменцы продолжает его искать.