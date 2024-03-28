«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
По словам координатора фонда «Путевка в жизнь» Ольги Чупруновой, в последний раз родные разговаривали с Михаилом 10 января 2024 года — он позвонил маме и сообщил, что уходит на боевое задание. После этого связь с ним прекратилась.
По словам супруги тюменца, изначально она разместила пост о пропаже Михаила в TikTok, но позже его удалила. Также женщина направляла запросы в Минобороны и военкомат. Однако пришли ответы, что Михаил не значится ни в списках погибших, ни пропавших без вести. Семья тюменцы продолжает его искать.
28-летний Михаил в зоне спецоперации отправился в декабре 2023 года. До этого он жил и с супругой и четырьмя детьми в селе Алымка Уватского района. Там же работал. На СВО Михаил поехал вопреки уговорам семьи не делать этого — мужчина хотел заработать деньги на дом для своих детей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что санитар-стрелок из Тюменской области ударный беспилотный летательный аппарат противника. Тюменец сбил беспилотник противника с помощью стрелкового оружия.