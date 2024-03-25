nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Санитар из Тюмени уничтожил украинский беспилотник в зоне СВО

Санитар из Тюмени смог уничтожить украинский беспилотник в зоне СВО

25 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI

Санитар из Тюмени уничтожил украинский беспилотник в зоне СВО

Санитару-стрелку из Тюмени удалось уничтожить ударный беспилотный летательный аппарат противника в ходе СВО. Атака врага была внезапной.

Как передает информцентр правительства Тюменской области, санитар сбил вражеский беспилотник с помощью стрелкового оружия. Потерь в личном составе нет.

Фото: telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области
Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец
Узнать подробнее

Отметим, что украинские беспилотники представляют собой беспилотные летательные аппараты, использующиеся в различных целях. Они могут быть разных размеров, но представлять весомую опасность. Ранее известный политолог Илья Ананьев высказывал предположение об изменении траектории полетов данных дронов и их возможных атаках на Урал.

Читайте также:
Выпускник ТВВИКУ погиб в зоне спецоперации на УкраинеВ ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с МизулинойТюменка ищет четвертый месяц пропавшего на СВО сына
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Украина#Урал#Опасность#СВО#Беспилотник#Алина Петрова
В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России
Сегодня, 09:07
Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой
Сегодня, 08:48
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"