Санитар из Тюмени смог уничтожить украинский беспилотник в зоне СВО

Отметим, что украинские беспилотники представляют собой беспилотные летательные аппараты, использующиеся в различных целях. Они могут быть разных размеров, но представлять весомую опасность. Ранее известный политолог Илья Ананьев высказывал предположение об изменении траектории полетов данных дронов и их возможных атаках на Урал.