Санитар из Тюмени смог уничтожить украинский беспилотник в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как передает информцентр правительства Тюменской области, санитар сбил вражеский беспилотник с помощью стрелкового оружия. Потерь в личном составе нет.
Отметим, что украинские беспилотники представляют собой беспилотные летательные аппараты, использующиеся в различных целях. Они могут быть разных размеров, но представлять весомую опасность. Ранее известный политолог Илья Ананьев высказывал предположение об изменении траектории полетов данных дронов и их возможных атаках на Урал.