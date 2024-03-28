На Тюмень надвигается туман

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 28 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, небольшой дождь, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем +3…+8 в темное время суток температура воздуха составит 0….+3.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:17, закат в 19:08 продолжительность дня 12 часов 51 минута.
В Тобольске 28 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега, ветер до 4 м/с. Утром и днем +2…+7, в темное время суток температура воздуха составит +4….+2.
УФ-индекс 2 балла магнитное поле спокойное. Восход в 6:05, закат в 18:58 продолжительность дня 12 часов 53 минуты.
В Ялуторовске 28 марта ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +2…+7, в темное время суток ожидается до +3…+2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 19:04 продолжительность дня 12 часов 50 минут.
В Заводоуковске 28 марта ожидается пасмурная погода, дождь, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +3…+7, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 19:03 продолжительность дня 12 часов 49 минут.
В Ишиме 28 марта ожидается пасмурная погода, дождь, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…+6, в темное время суток температура воздуха составит +3…+2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:02, закат в 18:51 продолжительность дня 12 часов 49 минут.