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На Тюмень надвигается туман

На Тюмень надвигается туман

28 марта 2024, 01:07
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг, 28 марта, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами вероятны осадки в виде дождя. В дневные часы столбики термометров покажут +5….+10, в темное время суток +1…-4, скорость ветра составит 6-11 м/с. Местами ожидаются туманы.

В Тюмени 28 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, небольшой дождь, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем +3…+8 в темное время суток температура воздуха составит 0….+3.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:17, закат в 19:08 продолжительность дня 12 часов 51 минута.

В Тобольске 28 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, осадки в виде мокрого снега, ветер до 4 м/с. Утром и днем +2…+7, в темное время суток температура воздуха составит +4….+2.

УФ-индекс 2 балла магнитное поле спокойное. Восход в 6:05, закат в 18:58 продолжительность дня 12 часов 53 минуты.

В Ялуторовске 28 марта ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +2…+7, в темное время суток ожидается до +3…+2.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 19:04 продолжительность дня 12 часов 50 минут.

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В Заводоуковске 28 марта ожидается пасмурная погода, дождь, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +3…+7, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+4.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:14, закат в 19:03 продолжительность дня 12 часов 49 минут.

В Ишиме 28 марта ожидается пасмурная погода, дождь, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +2…+6, в темное время суток температура воздуха составит +3…+2.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:02, закат в 18:51 продолжительность дня 12 часов 49 минут.

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