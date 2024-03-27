На тюменской трассе водителя убило слетевшим с грузовика бревном

Происшествие привело к смерти водителя. Балакин принял вину, заплатил потерпевшим штраф в размере 40 тысяч рублей. Суд приговорил водителя к двум годам принудительных работ и лишил его прав на два года. Семье погибшего водителя фигурант уголовного дела выплатит 1,4 млн рублей и 81 тысячу за услуги погребения.