На тюменской трассе водителя убило слетевшим с грузовика бревном

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Сообщается, что 24 октября 2023 года, перевозя бревна по трассе Шадринск-Ялуторовск, мужчина не обеспечил им должного крепления и одно из бревен развернулось поперек прицепу и ударилось об кабину проезжающего мимо большегруза.
Происшествие привело к смерти водителя. Балакин принял вину, заплатил потерпевшим штраф в размере 40 тысяч рублей. Суд приговорил водителя к двум годам принудительных работ и лишил его прав на два года. Семье погибшего водителя фигурант уголовного дела выплатит 1,4 млн рублей и 81 тысячу за услуги погребения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как суд наказал директора Тобольского молочного завода за премии самому себе.