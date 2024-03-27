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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:54

На тюменской трассе человек погиб из-за слетевшего с грузовика бревна

На тюменской трассе водителя убило слетевшим с грузовика бревном

27 марта 2024, 14:52
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

На тюменской трассе человек погиб из-за слетевшего с грузовика бревна

Исетский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Кургана Сергея Балакина, виновного в смертельном ДТП.

Сообщается, что 24 октября 2023 года, перевозя бревна по трассе Шадринск-Ялуторовск, мужчина не обеспечил им должного крепления и одно из бревен развернулось поперек прицепу и ударилось об кабину проезжающего мимо большегруза.

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Происшествие привело к смерти водителя. Балакин принял вину, заплатил потерпевшим штраф в размере 40 тысяч рублей. Суд приговорил водителя к двум годам принудительных работ и лишил его прав на два года. Семье погибшего водителя фигурант уголовного дела выплатит 1,4 млн рублей и 81 тысячу за услуги погребения.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как суд наказал директора Тобольского молочного завода за премии самому себе.

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