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В тюменском Центре реабилитации животных спасли облысевшую от борща обезьянку

«Кормили от души»: в тюменском питомнике спасли облысевшую от борща обезьянку

11 июля 2024, 03:59
Фото: 1MI

В тюменском Центре реабилитации животных спасли облысевшую от борща обезьянку

Обезьянка саймири жила в семье, которая не заботилась о ее рационе. Она ела с человеческого стола, что довело ее до критического состояния.

В Центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли двух обезьянок саймири. Животных кормили вредной для них человеческой едой.

Самец Стас жил в живом уголке одной из компаний и работал своеобразным антистрессом для сотрудников. Но спустя некоторое время от него решили избавиться.

«Видать, как уровень стресса в коллективе снизился, или всех на успокоительное перевели, так Стас и безработным стал. Выходного пособия не дали, но оформили к нам на полный пансион. За питанием обезьяны следили, но, сами понимаете, в офисе все на перекусах живут. Самцу саймири требовалась реабилитация», — рассказали в Центре.
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Второй обезьянке — Алисе, повезло гораздо меньше. Она жила в обычной семье, в которой не особо заботились о ее рационе.

«Кормили ее от души, но „со стола“. Алиса с большим удовольствием наворачивала борщ и прочие человеческие яства. Вкусно, а главное — очень удобно для хозяев. Вообще не нужно заморачиваться», — поделились ветеринары.

Из-за человеческой еды обезьянка облысела и сильно похудела. Не справившись с ней, хозяева передали ее в питомник.

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По словам ветеринаров, реабилитация проходила очень тяжело. Обезьянки устраивали голодовки, истерики и вели себя агрессивно по отношению к людям. Чтобы восполнить дефицит витаминов и восстановить обмен веществ, животным в том числе потребовалась медикаментозная помощь. Сейчас обезьянки здоровы. Они питаются подходящей для них едой строго по расписанию.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тюмени пытался задушить свою кошку возле ветклиники. Мужчина принес ее на лечение после того, как она выпала из окна, но его напугала стоимость операции.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Питомник#Редкие животные#Питомцы
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