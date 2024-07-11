«Кормили от души»: в тюменском питомнике спасли облысевшую от борща обезьянку

По словам ветеринаров, реабилитация проходила очень тяжело. Обезьянки устраивали голодовки, истерики и вели себя агрессивно по отношению к людям. Чтобы восполнить дефицит витаминов и восстановить обмен веществ, животным в том числе потребовалась медикаментозная помощь. Сейчас обезьянки здоровы. Они питаются подходящей для них едой строго по расписанию.