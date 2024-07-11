«Кормили от души»: в тюменском питомнике спасли облысевшую от борща обезьянку

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В Центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли двух обезьянок саймири. Животных кормили вредной для них человеческой едой.
Самец Стас жил в живом уголке одной из компаний и работал своеобразным антистрессом для сотрудников. Но спустя некоторое время от него решили избавиться.
«Видать, как уровень стресса в коллективе снизился, или всех на успокоительное перевели, так Стас и безработным стал. Выходного пособия не дали, но оформили к нам на полный пансион. За питанием обезьяны следили, но, сами понимаете, в офисе все на перекусах живут. Самцу саймири требовалась реабилитация», — рассказали в Центре.
Второй обезьянке — Алисе, повезло гораздо меньше. Она жила в обычной семье, в которой не особо заботились о ее рационе.
«Кормили ее от души, но „со стола“. Алиса с большим удовольствием наворачивала борщ и прочие человеческие яства. Вкусно, а главное — очень удобно для хозяев. Вообще не нужно заморачиваться», — поделились ветеринары.
Из-за человеческой еды обезьянка облысела и сильно похудела. Не справившись с ней, хозяева передали ее в питомник.
По словам ветеринаров, реабилитация проходила очень тяжело. Обезьянки устраивали голодовки, истерики и вели себя агрессивно по отношению к людям. Чтобы восполнить дефицит витаминов и восстановить обмен веществ, животным в том числе потребовалась медикаментозная помощь. Сейчас обезьянки здоровы. Они питаются подходящей для них едой строго по расписанию.
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