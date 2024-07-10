Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Водитель выделил 3 главных причины, по которым он может отменить поездку. Первая — нерасторопность пассажира. Часто клиентам сервиса приходит оповещение за 2 минуты до прибытия автомобиля, как сигнал, что пора выходить к машине, однако не все так воспринимают эти сообщения.
«Я приезжаю на заказ, а люди стоят курят или разговаривают. Причем я понимаю, что пассажир увидел, что я приехал, но как-то его это не колышет, а у меня простой. А потому я такой наглости не принимаю и уезжаю на другой заказ», — говорит таксист.
Другая популярная причина отказов — это пассажиры с детьми или животными, которые не предупредили об этом заранее. В машине может не быть удерживающего устройства для ребенка, а также многие водители не хотят чистить салон от шерсти животного.
И третья причина — пассажиры с низким рейтингом. При оценке пассажира ниже 4 водители подозревают, что клиент может быть конфликтным и не хотят тратить на него свое время.
Водитель отмечает, что клиентов у сервисов всегда много, а таксистов не хватает, а потому сотрудники сервисов считают, что могут выбирать, кого везти, а кого оставить в ожидании.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за участившихся проверок представителей правоохранительных органов мигранты в Тюменской области отказываются работать в службах такси.