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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Таксист рассказал, почему часто отказывается возить тюменцев.

Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев

10 июля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Таксист рассказал, почему часто отказывается возить тюменцев.

Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев

Отказаться от поездки в такси может не только клиент, но и водитель. В последнее время таксисты все чаще стали сами отменять заказы тюменцев. Водитель Игорь Фирсов рассказал, с чем связана эта тенденция.
Сюжет
Таксист

Водитель выделил 3 главных причины, по которым он может отменить поездку. Первая — нерасторопность пассажира. Часто клиентам сервиса приходит оповещение за 2 минуты до прибытия автомобиля, как сигнал, что пора выходить к машине, однако не все так воспринимают эти сообщения.

«Я приезжаю на заказ, а люди стоят курят или разговаривают. Причем я понимаю, что пассажир увидел, что я приехал, но как-то его это не колышет, а у меня простой. А потому я такой наглости не принимаю и уезжаю на другой заказ», — говорит таксист.

Другая популярная причина отказов — это пассажиры с детьми или животными, которые не предупредили об этом заранее. В машине может не быть удерживающего устройства для ребенка, а также многие водители не хотят чистить салон от шерсти животного.

И третья причина — пассажиры с низким рейтингом. При оценке пассажира ниже 4 водители подозревают, что клиент может быть конфликтным и не хотят тратить на него свое время.

Водитель отмечает, что клиентов у сервисов всегда много, а таксистов не хватает, а потому сотрудники сервисов считают, что могут выбирать, кого везти, а кого оставить в ожидании.

Мигранты отказываются работать в тюменских таксофирмах
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за участившихся проверок представителей правоохранительных органов мигранты в Тюменской области отказываются работать в службах такси.

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