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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Таксистка рассказала о наглости тюменских водителей.

«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей

7 июня 2024, 05:58
Фото: 1MI
Таксистка рассказала о наглости тюменских водителей.

Таксистка рассказала о наглости тюменских водителей

Кажется, что в мире многое меняется, но некоторые вещи остаются неизменными. Так женщин за рулем многие тюменцы все еще считают «обезьянами с гранатой» и не упускают возможности проучить их на дороге. А если женщина еще и работает в такси, как тюменка Алла Владимирова, то ей будет точно не сладко.
Сюжет
Таксист

Смеются и оскорбляют

Водительский стаж Аллы Владимировой — более 20 лет, а в такси она работает уже 5 лет. Однако и этот опыт не помогает ей на тюменских дорогах чувствовать себя комфортно. Женщина уверена, что местные водители предвзято относятся к таксистам и женщинам, а потому позволяют себе относиться к ним со всей наглостью и напыщенностью.

«Сигналят постоянно, подрезают, открывают окна и начинают крыть матом. И вообще их ничего не смущает. Иногда я еду с пассажиром, меня догоняет какой-то хам, открывает окно и начинает свое нытье или крики о том, что я как-то не так вожу», — рассказывает таксистка.

Однако оскорбления, которые позорят водителя перед пассажирами, это еще цветочки. Не так давно в автомобиль женщины на повороте влетел молодой водитель. В этот момент в салоне сидела пассажир — молодая девушка. Из-за скорости, на которой летел водитель, машину Аллы отбросило на пару метров. Ремни безопасности при таком толчке помогли незначительно, водитель ударилась головой о руль, а пассажир о переднее сиденье.

«У меня от очков ссадина на лице и шишка, пассажир разбила губу, по лицу течет кровь. Я ей подаю салфетки, выхожу из машины, а этот идет в нашу сторону и улыбается! Еще по телефону говорит, что какие-то „курицы“ аварию устроили. Заглядывает в машину, видит девушку в крови и смеется, говорит, мол, да ладно вам, давайте замнем, а то вдруг у меня права заберут. Причем инспекторы установили, что в этой аварии был виноват он», — вспоминает тюменка.
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«Учителя» на дороге

Пока та авария была единственной в жизни женщины, хотя практически каждый день ей приходится бороться с опасными маневрами водителей, которые хотят ее проучить. Один из самых популярных — обгон и резкое торможение прямо перед капотом. Так наглые водители показывают, что автомобиль таксистки двигается слишком медленно.

«Я каждый раз боюсь, что не успею притормозить и будет жуткая авария. Да, я езжу неспешно, но в соответствующем ряду. Понимаете, пассажир платит за такси, чтобы добраться до нужной точки в безопасности. А потому я вожу аккуратно, чтобы клиенту было комфортно. Но эти „учителя“ меня скоро с ума сведут, нервов на них не хватает», — негодует водитель.

Также некоторые водители почему-то считают, что дама всегда должна уступать ми место и порою они готовы припугнуть ее для достижения желаемой цели. Так во время очередной поездки с пассажиром, женщина застряла в пробке на 50 лет Октября. Тюменцы знают, что на это участке каждое место на пути к свободе — на вес золота. К этой улице также прилегает парковка. И один мужчина решил, что Алла непременно должна пустить его вперед, несмотря на то, что бампер его автомобиль находился позади.

«Он давай сдавать назад — чуть ли не мне в багажник. А у меня там пассажир! Я ему сигналю, а он отвечает и снова это делает. Но ничего подобного. Я его не пустила. Плавали — знаем мы таких хамоватых», — рассказывает таксистка.
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Отношение пассажиров

Однако терпеть издевки приходится не только от других водителей, но и от пассажиров. Некоторые вовсе отказываются от поездки, когда видят, что водитель — женщина. Другие считают свим долгом устроить ей экспресс-курс по вождению с нотками оскорблений.

«Я очень не люблю возить хамоватых мужчин, которые сразу садятся на переднее сиденье и начинают мне говорить, как ехать, куда ехать и что трогаться можно начать уже на последних секундах красного сигнала. Раз я оказываю услугу, то отвечать приходится вежливо, но так хочется иногда высказать все, что я думаю», — признается тюменка.

Причем некоторые пассажиры, сидя даже на среднем сидении, не стесняются обсуждать то, что их везет женщина. Разумеется, подается это в уничижительном ключе и с «шутками» о том, что поездка может закончится фатально.

«У нас 2 главных проблемы — хреновое отношение к таксистам, ведь даже наших мужиков подрезают, и хреновое отношение к женщинам. Хотя, как показывает практика, дамы водят лучше. Пора бы уже забыть избитый вариант про „обезьяну с гранатой“ и начать уважать друг друга, в цивилизованном обществе вроде живем», — говорит Владимирова.

Отметим, что в сервисах такси женщины обычно составляют около 5-7% от общего числа водителей. При том оценки у них зачастую выше, чем у мужчин, пассажиры чаще отмечают, что у женщин чистый салон, в котором приятно пахнет и сама водитель ездит очень аккуратно. Более того примерно в 82% случаев виновниками ДТП оказываются именно мужчины.

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