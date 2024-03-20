Вышел из такси и исчез: на Алтае пропал молодой тюменец

В МВД РФ по Республике Алтай сообщили, что в день исчезновения молодой человек выехал на такси от аэропорта Горно-Алтайска в село Артыбаш. Приехав туда около 18 часов вечера, тюменец вышел из машины возле торговых киосков и ушел в неизвестном направлении.