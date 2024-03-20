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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

На Алтае пропал молодой парень из Тюмени

Вышел из такси и исчез: на Алтае пропал молодой тюменец

20 марта 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney

На Алтае пропал молодой парень из Тюмени

23-летний Кирилл Малыгин из Тюмени приехал в село Артыбаш Турочакского района. Последний раз его видели 24 февраля.

В МВД РФ по Республике Алтай сообщили, что в день исчезновения молодой человек выехал на такси от аэропорта Горно-Алтайска в село Артыбаш. Приехав туда около 18 часов вечера, тюменец вышел из машины возле торговых киосков и ушел в неизвестном направлении.

Фото: МВД РФ по Республике Алтай

На вид Кириллу Малыгину от 20 до 22 лет, его рост — 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. В день исчезновения он был одет в спортивный костюм черного цвета, черный длинный пуховик, темно-серую вязаную шапку и черные кроссовки.

Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8-388-432-20-02 или 8-388-229-23-28.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли пропавшую мать двоих детей. Женщина ушла из дома и не вернулась, ее искали с 6 марта.

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