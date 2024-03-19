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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

В Тюмени пенсионерка закидала машины соседей тухлыми яйцами

В Тюмени пенсионерка закидала машины соседей тухлыми яйцами

19 марта 2024, 16:20
Фото: 1MI
Жители микрорайона Антипино жалуются на агрессивную пенсионерку. Тюменцы заявляют, что пожилая женщина царапает их автомобили и закидывает их тухлыми яйцами.

Негодование люди выразили в социальных сетях.

По словам горожан, полиция бездействует, между тем, ущерб от действий пенсионерки только возрастает. Из-за осуществляемых действий пострадали три автомобиля.

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С самой женщиной жильцы лично не контактировали. Участковый не предоставляет ее номер. Автомобилисты планируют обратиться с заявлением в полицию повторно, надеясь найти управу на буйную женщину. Комментарий от УМВД ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюмени неизвестные обстреляли из пневматики окна домов и автомобили.

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