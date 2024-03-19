В Тюмени пенсионерка закидала машины соседей тухлыми яйцами

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Негодование люди выразили в социальных сетях.
По словам горожан, полиция бездействует, между тем, ущерб от действий пенсионерки только возрастает. Из-за осуществляемых действий пострадали три автомобиля.
С самой женщиной жильцы лично не контактировали. Участковый не предоставляет ее номер. Автомобилисты планируют обратиться с заявлением в полицию повторно, надеясь найти управу на буйную женщину. Комментарий от УМВД ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюмени неизвестные обстреляли из пневматики окна домов и автомобили.