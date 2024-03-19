В Тюмени отец едва не задушил собственную дочь

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Между девушкой и отцом возникла ссора, на фоне которой мужчина начал угрожать убийством. В подтверждение своих слов, он принялся душить дочь.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как одна из жительниц Тюмени пыталась жестоко расправиться с мужем-тираном. Причиной этому стали регулярные ссоры и неадекватное поведение супруга.