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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

В Тюмени отец едва не задушил собственную дочь

В Тюмени отец едва не задушил собственную дочь

19 марта 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
54-летний житель Тюмени едва не задушил собственную дочь. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в день конфликта безработный мужчина распивал дома алкоголь, что не понравилось родственнице.

Между девушкой и отцом возникла ссора, на фоне которой мужчина начал угрожать убийством. В подтверждение своих слов, он принялся душить дочь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как одна из жительниц Тюмени пыталась жестоко расправиться с мужем-тираном. Причиной этому стали регулярные ссоры и неадекватное поведение супруга.

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