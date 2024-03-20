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Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 начала активно расти в Тюменской обалсти

20 марта 2024, 02:19
Фото: 1MI

Жители Тюменской области стали чаще заболевать коронавирусом

Рост заболеваемости замечен не только в Тюменской области, но и в других регионах России. Госпитализированных в регионе также стало больше.

За период с 11 по 17 марта в Тюменской области выявили 346 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 43 случая больше, по сравнению с предыдущей неделей.

С коронавирусом был госпитализирован 51 человек, выздоровели 275 человек. Вирус унес жизнь одного человека. На предыдущей неделе госпитализированных было на 12 меньше, выздоровевших — на 19 меньше.

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«Количество госпитализаций увеличилось на 10,8%. Выздоровели 24 750 человек, или на 2,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился на 5%», — поделились эксперты портала «Объясняем.рф».

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тюмени. Специалисты рассказали, как избежать вспышки вирусной инфекции.

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