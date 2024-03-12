Пропавшую в Тюмени мать двоих детей нашли. Ее искали с 6 марта

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что Анна утром 12 марта вернулась домой. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Информации о том, где находилась мать двоих детей, в том числе пятимесячного младенца, нет.