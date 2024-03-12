Пропавшую в Тюмени мать двоих детей нашли. Ее искали с 6 марта

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
О пропаже Анны в социальных сетях сообщил ее сын Артем. Ребенок просил о помощи. К поискам были подключены волонтеры поисковых отрядов, сотрудники полиции.
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что Анна утром 12 марта вернулась домой. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Информации о том, где находилась мать двоих детей, в том числе пятимесячного младенца, нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 марта были прекращены поиски 37-летнего Михаила Карманова, пропавшего 24 февраля. Мужчину нашли мертвым.