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Пропавшую в Тюмени мать двоих детей нашли

Пропавшую в Тюмени мать двоих детей нашли. Ее искали с 6 марта

12 марта 2024, 04:17
Фото: 1MI

Пропавшую в Тюмени мать двоих детей нашли

В Тюмени прекращены поиски тюменки, матери двоих детей, пропавшей почти неделю назад. 40-летняя Анна Харитонова исчезла 6 марта. Женщина ушла в тот день из дома и не вернулась, на телефонные звонки родных и близких не отвечала.
Сюжет
УМВД
Фото: ЧС Тюмень

О пропаже Анны в социальных сетях сообщил ее сын Артем. Ребенок просил о помощи. К поискам были подключены волонтеры поисковых отрядов, сотрудники полиции.

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что Анна утром 12 марта вернулась домой. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Информации о том, где находилась мать двоих детей, в том числе пятимесячного младенца, нет.

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