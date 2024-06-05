Даешь тень и воду народу! Тюменцы предлагают адаптировать город к жаркой погоде

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сегодняшний крик души тюменки о проблемах города в жару нашел отклик у многих горожан. Причем многие не только поругали неготовность города к жаре, но и сразу выдвинули конкретные предложения. Так, тюменцы просят, как минимум, увеличить в городе объемы высадки деревьев, которые могли бы формировать теневые островки в городе.
«Деревьев очень мало, все вырубают безжалостно. Стоят эти пеньки с ветками, смотреть страшно. Такое ощущение, что в администрации окопались инопланетяне, которые не кислородом дышат, а выхлопными газами и делают все, чтобы им было комфортно. Дело в том, что, если закатать парк в асфальт и натыкать кустов по периметру, то это дешевле во всех смыслах — и в уходе, и в долговечности. Ну, а жители переживут как-нибудь!», — негодует Наталья Сарапулова.
Также жители требуют установки питьевых фонтанчиков или возвращение колонок, в которых в городе раньше было много и воду в них можно было набрать бесплатно.
«Насчет колонок отдельная тема, в частном секторе раньше было очень много простых колонок, где можно было бесплатно набрать воды, буквально зимой прошлого года их все заменили на электронные, платные колонки», — отмечает тюменец.
В пример Тюмени ставят опыт Москвы, которые, кстати, возглавляет бывший губернатор нашего региона. В столице установили специальные зоны охлаждения, которые оснащены системой туманообразования — мелкодисперсного распыления воды.
«Просто поезжайте в Москву. И посмотрите работу в этом плане нашего бывшего губернатора. Зоны отдыха, которые у нас сейчас есть — это реально просто слезы. А ведь у нас в городе полно подходящих мест для создания парков и экопарков, настоящих, с инфраструктурой, а не таких, как Затюменский», — подчеркивает тюменец.
Однако горожане слабо верят, что их предложения будут услышаны и рассмотрены всерьез, ведь любая из перечисленных мер требует основательного вложения финансов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменской области все равно придется адаптироваться к изменяющимся погодным условиям на фоне глобального потепления. Процесс изменения климата региона эксперты считают необратимым.