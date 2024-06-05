Даешь тень и воду народу! Тюменцы предлагают адаптировать город к жаркой погоде

Сегодняшний крик души тюменки о проблемах города в жару нашел отклик у многих горожан. Причем многие не только поругали неготовность города к жаре, но и сразу выдвинули конкретные предложения. Так, тюменцы просят, как минимум, увеличить в городе объемы высадки деревьев, которые могли бы формировать теневые островки в городе.