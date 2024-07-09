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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Таксист больше года обворовывал пьяных пассажиров в Тюмени

Таксист больше года обворовывал пьяных пассажиров в Тюмени

9 июля 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Одному из пассажиров мужчина подсыпал в вино сильнодействующее снотворное. Под воздействием препарата потерпевший впал в кому.
Сюжет
Таксист

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 53-летнему таксисту. Мужчину признали виновным в краже и разбое.

Суд установил, что с апреля 2021 года по июль 2022 года таксист подыскивал подвыпивших горожан, во время поездки дожидался, когда они уснут, после чего похищал ювелирные украшения. Его жертвами стали четыре человека.

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Помимо этого, в мае 2022 года таксист подвозил пьяного мужчину и незаметно подсыпал ему в бутылку вина антипсихотическое средство, под воздействием которого тот уснул. Похитив у него украшения, обвиняемый оставил пассажира в безлюдном месте и скрылся. Потерпевший впал в кому, из которой его вывели в больнице. Его здоровью причинен тяжкий вред.

По решению суда таксист отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Также он выплатит потерпевшим в общей сложности 800 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что за месяц мошенники похитили у тюменцев почти 170 миллионов рублей. Наибольшую сумму потеряла жительница областной столицы — 6.3 миллиона.

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