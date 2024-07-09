Таксист больше года обворовывал пьяных пассажиров в Тюмени

Помимо этого, в мае 2022 года таксист подвозил пьяного мужчину и незаметно подсыпал ему в бутылку вина антипсихотическое средство, под воздействием которого тот уснул. Похитив у него украшения, обвиняемый оставил пассажира в безлюдном месте и скрылся. Потерпевший впал в кому, из которой его вывели в больнице. Его здоровью причинен тяжкий вред.