Мигранты отказываются работать в тюменских таксофирмах

По словам владельца одного из таксопарков областной столицы, рейды силовики проводят регулярно, в том числе с привлечением подставных пассажиров. По этой причине иностранцы опасаются работать в сфере частного извоза и увольняются из таксофирм, пишет Ура.Ру.