Мигранты отказываются работать в тюменских таксофирмах

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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По словам владельца одного из таксопарков областной столицы, рейды силовики проводят регулярно, в том числе с привлечением подставных пассажиров. По этой причине иностранцы опасаются работать в сфере частного извоза и увольняются из таксофирм, пишет Ура.Ру.
Заметим, что согласно постановлению губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюменской области на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями миграционной службы провели рейд по выявлению таксистов-нелегалов у железнодорожного вокзала. Незаконно пребывающих в стране иностранцев в ходе проверки обнаружено не было.