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Из тюменских служб такси увольняются мигранты

Мигранты отказываются работать в тюменских таксофирмах

9 июля 2024, 04:47
Фото: 1MI

Из тюменских служб такси увольняются мигранты

Из-за участившихся проверок представителей правоохранительных органов мигранты в Тюменской области отказываются работать в службах такси.

По словам владельца одного из таксопарков областной столицы, рейды силовики проводят регулярно, в том числе с привлечением подставных пассажиров. По этой причине иностранцы опасаются работать в сфере частного извоза и увольняются из таксофирм, пишет Ура.Ру.

Заметим, что согласно постановлению губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюменской области на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями миграционной службы провели рейд по выявлению таксистов-нелегалов у железнодорожного вокзала. Незаконно пребывающих в стране иностранцев в ходе проверки обнаружено не было.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Такси#Нелегальные мигранты#Служба такси
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