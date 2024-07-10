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Updated Сегодня, 05:11

Пропавшего на Урале ребенка с ДЦП начнут искать в Тюменской области

Пропавшего на Урале ребенка с ДЦП начнут искать в Тюменской области

10 июля 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
14-летний Арслан Мохаммади из челябинского поселка Бектыш пропал 6 июля. В его поисках принимают участие более 200 человек.

6 июля в Еткульстком районе Челябинской области пропал 14-летний Арслан Мохаммади. У мальчика ДЦП и эпилепсия, ему нужны лекарства.

Координатор отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин сообщил, что принято решение расширить зону поисков на соседние регионы. Возможно, школьник мог уехать в Башкортостан, Тюменскую или Свердловскую области.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области

По словам очевидцев, ребенок был замечен вечером 6 июля в районе поселка Бектыш, эта информация проверяется. Сейчас его поисками занимаются более 200 человек — волонтеры, неравнодушные люди, полицейские и следователи.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропала 52-летняя Нелли Судницына. Женщину искали с 6 июля, она найдена живой.

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