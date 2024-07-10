Пропавшего на Урале ребенка с ДЦП начнут искать в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
6 июля в Еткульстком районе Челябинской области пропал 14-летний Арслан Мохаммади. У мальчика ДЦП и эпилепсия, ему нужны лекарства.
Координатор отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин сообщил, что принято решение расширить зону поисков на соседние регионы. Возможно, школьник мог уехать в Башкортостан, Тюменскую или Свердловскую области.
По словам очевидцев, ребенок был замечен вечером 6 июля в районе поселка Бектыш, эта информация проверяется. Сейчас его поисками занимаются более 200 человек — волонтеры, неравнодушные люди, полицейские и следователи.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропала 52-летняя Нелли Судницына. Женщину искали с 6 июля, она найдена живой.