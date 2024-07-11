Из поездок за границу тюменцы привозят опасные экзотические заболевания

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
С начала 2023 года у тюменцев, вернувшихся из-за границы, восемь раз обнаруживали малярию и лихорадку Денге. Люди заражались ими после укусов комаров, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора Ura.ru.
«За 2023 год и шесть месяцев 2024 года в Тюменской области зарегистрировано восемь завозных случаев инфекционных заболеваний — малярии и лихорадки Денге. Путь передачи инфекции — трансмиссивный. Все граждане отмечали укусы комаров», — рассказали в ведомстве.
Малярией жители Тюменской области заражались в Центральной и Южной Африке, Мали и Южном Судане, лихорадкой — в Таиланде. Все заболевшие успешно вылечились.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области у двух новорожденных обнаружили ВИЧ. Он передался им от матерей.