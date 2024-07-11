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Updated Сегодня, 03:13

Из поездок за границу тюменцы привозят опасные экзотические заболевания

Из поездок за границу тюменцы привозят опасные экзотические заболевания

11 июля 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney
У вернувшихся из путешествий тюменцев обнаруживают малярию и лихорадку Денге. Ими можно заразиться через укусы комаров.
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Отдых

С начала 2023 года у тюменцев, вернувшихся из-за границы, восемь раз обнаруживали малярию и лихорадку Денге. Люди заражались ими после укусов комаров, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора Ura.ru.

«За 2023 год и шесть месяцев 2024 года в Тюменской области зарегистрировано восемь завозных случаев инфекционных заболеваний — малярии и лихорадки Денге. Путь передачи инфекции — трансмиссивный. Все граждане отмечали укусы комаров», — рассказали в ведомстве.
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Малярией жители Тюменской области заражались в Центральной и Южной Африке, Мали и Южном Судане, лихорадкой — в Таиланде. Все заболевшие успешно вылечились.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области у двух новорожденных обнаружили ВИЧ. Он передался им от матерей.

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