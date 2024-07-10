Тюменец убил возлюбленную из-за долгого отсутствия дома

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как стало известно из материалов дела, мужчина совершил убийство 6 июля этого года. Он нанес женщине ножевое ранение из-за того, что она долго отсутствовала дома.
«Обвиняемый вину признал и показал, что разозлился на сожительницу и схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки, поскольку она отсутствовала дома более двух часов», — сообщили в пресс-службе судов.
Обвиняемый будет находится в СИЗО до сентября. Постановление суда еще не вступило в законую силу.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своего приятеля.