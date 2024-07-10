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Тюменец убил возлюбленную из-за долгого отсутствия дома

Тюменец убил возлюбленную из-за долгого отсутствия дома

10 июля 2024, 10:12
Фото: 1MI
Заводоуковский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Как стало известно из материалов дела, мужчина совершил убийство 6 июля этого года. Он нанес женщине ножевое ранение из-за того, что она долго отсутствовала дома.

«Обвиняемый вину признал и показал, что разозлился на сожительницу и схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки, поскольку она отсутствовала дома более двух часов», — сообщили в пресс-службе судов.

Обвиняемый будет находится в СИЗО до сентября. Постановление суда еще не вступило в законую силу.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своего приятеля.

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