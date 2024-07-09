Азербайджанку с детьми выдворили из Тюмени на родину

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Как стало известно из материалов дела, иностранка длительное время уклонялась от выезда из страну по истечению 90 суток.
«В судебном заседании женщина вину признала, с детьми не убыла обратно в Республику Азербайджан, длительное время проживает на территории РФ не законно», — рассказали в пресс-службе судов.
Суд принял решение оштрафовать нарушительницу на две тысячи рублей. Кроме того, женщина вместе с двумя детьми подлежит принудительному выдворению из России.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за участившихся проверок представителей правоохранительных органов мигранты в Тюменской области отказываются работать в службах такси. По словам владельца одного из таксопарков областной столицы, рейды силовики проводят регулярно, в том числе с привлечением подставных пассажиров.