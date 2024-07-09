Азербайджанку с детьми выдворили из Тюмени на родину

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за участившихся проверок представителей правоохранительных органов мигранты в Тюменской области отказываются работать в службах такси. По словам владельца одного из таксопарков областной столицы, рейды силовики проводят регулярно, в том числе с привлечением подставных пассажиров.