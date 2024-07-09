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Updated Сегодня, 11:13

Азербайджанку с детьми выдворили из Тюмени на родину

Азербайджанку с детьми выдворили из Тюмени на родину

9 июля 2024, 11:11
Фото: 1MI
Нижнетавдинский районный суд выдворил из Тюмени гражданку Азербайджана с детьми. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Как стало известно из материалов дела, иностранка длительное время уклонялась от выезда из страну по истечению 90 суток.

«В судебном заседании женщина вину признала, с детьми не убыла обратно в Республику Азербайджан, длительное время проживает на территории РФ не законно», — рассказали в пресс-службе судов.

Суд принял решение оштрафовать нарушительницу на две тысячи рублей. Кроме того, женщина вместе с двумя детьми подлежит принудительному выдворению из России.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за участившихся проверок представителей правоохранительных органов мигранты в Тюменской области отказываются работать в службах такси. По словам владельца одного из таксопарков областной столицы, рейды силовики проводят регулярно, в том числе с привлечением подставных пассажиров.

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