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Из-за ссоры во время ремонта тюменец зарубил приятеля топором

Из-за ссоры во время ремонта тюменец зарубил приятеля топором

8 июля 2024, 05:43
Фото: 1MI
Мужчины занимались ремонтом в квартире сестры убитого. Женщина обнаружила тело брата только спустя несколько дней.

В Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своего приятеля.

Следствие установило, что 4 июля мужчины занимались ремонтом в квартире сестры убитого, но во время работ между ними возник конфликт. В ходе разборок обвиняемый схватил топор и ударил им как минимум три раза по голове приятелю.

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От полученных ранений он скончался на месте. Злоумышленник закрыл дверь на ключ и сбежал с места происшествия. Тело убитого нашла через два дня его сестра.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления, назначен комплекс экспертиз. На данный момент убийца заключен под стражу.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области двое мужчин жестоко убили своего друга. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

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