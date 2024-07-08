Из-за ссоры во время ремонта тюменец зарубил приятеля топором

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своего приятеля.
Следствие установило, что 4 июля мужчины занимались ремонтом в квартире сестры убитого, но во время работ между ними возник конфликт. В ходе разборок обвиняемый схватил топор и ударил им как минимум три раза по голове приятелю.
От полученных ранений он скончался на месте. Злоумышленник закрыл дверь на ключ и сбежал с места происшествия. Тело убитого нашла через два дня его сестра.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления, назначен комплекс экспертиз. На данный момент убийца заключен под стражу.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области двое мужчин жестоко убили своего друга. Им грозит до 20 лет тюрьмы.