«Им все сходит с рук»: в Тюмени мигранты-преступники остаются безнаказанными

В последние месяцы ситуация с преступностью иностранцев накалилась. Причем не только в Тюменской области — на Кубани мигранты устроили массовую драку из-за того, что не поделили с местными жителями спортивную площадку, в Москве группа иностранцев напала на журналистку рядом с телецентром «Останкино» (девушку изнасиловали). В Тюмени иностранец совершил попытку изнасилования местной жительницы, к счастью, сделать это ему помешали — девушка отделалась испугом и ободранной коленкой.