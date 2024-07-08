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В Тюмени мигранты-преступники остаются безнаказанными

«Им все сходит с рук»: в Тюмени мигранты-преступники остаются безнаказанными

8 июля 2024, 03:50
Фото: 1MI

В Тюмени мигранты-преступники остаются безнаказанными

Жители Тюмени продолжают жаловаться в социальных сетях на мигрантов. По словам горожан, иностранцы ведут себя неподобающим образом. При этом, порой злодеяния сходят им с рук.

Агрессивные иностранцы

По словам одной из тюменок, на днях в районе перекрестка Куйбышева — Новосибирская с ней пытался познакомиться иностранец — вел себя агрессивно и навязчиво.

«Предлагал пиво, получив отказ, хватал меня за руки. Сказала: обращусь в „Русскую Общину“, сразу ретировал. Примерно 23 года, плохо говорит по-русски. Пару дней назад, проходя мимо, видела молодого человека в этих кустах (там мусорные баки и заросли деревьев), сидел на корточках. Теперь понимаю, что это он. Сидит в ожидании девушек. Страшновато — здесь дети и подростки тут гуляют. Это частный сектор», — сообщила тюменка.
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Горожане сетуют, что сотни иностранцев, совершающие преступления, остаются безнаказанными.

«На Московском тракте проживает семья мигрантов — искалечили толпой парня, сделали инвалидом еще одного, сбили пешехода, участвовали в подставных авариях. Держат свой автосервис, цветочный магазин, шаурмичную, ездят на Mercedes. Влияния на них никто оказать не может, все дела замяты», — сообщил Антон М.
Фото: 1MI

Статистика преступности

Согласно официальным данным, в 2023 году число иностранцев в Тюменской области достигло 217 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Следствием роста числа мигрантов стал рост уровня преступлений на 11,7%.

В последние месяцы ситуация с преступностью иностранцев накалилась. Причем не только в Тюменской области — на Кубани мигранты устроили массовую драку из-за того, что не поделили с местными жителями спортивную площадку, в Москве группа иностранцев напала на журналистку рядом с телецентром «Останкино» (девушку изнасиловали). В Тюмени иностранец совершил попытку изнасилования местной жительницы, к счастью, сделать это ему помешали — девушка отделалась испугом и ободранной коленкой.

В парке Покровское-Стрешнево на минувшей неделе приезжие изнасиловали 31-летнюю москвичку. Сотрудники полиции задержали двух иностранцев, находившихся в стране нелегально.

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И это далеко не все случаи. Ростом преступности мигрантов уже озадачились в Следственном комитете. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, по сравнению с прошлым годом число тяжких преступлений, совершенных иностранцами, выросло более чем на 30%. Также увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности.

Стоит заметить, что происходящие эпизоды не могут не сказаться на настроении общества. Часть тюменцев теперь опасаются иностранных граждан и даже относится к ним с некоторой агрессией.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты#Преступность
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